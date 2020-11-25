اتحاد طلبة سورية يشارك في لقاء الشباب العالمي بهافانا

شارك الاتحاد الوطني لطلبة سورية في لقاء الشباب العالمي، الذي ينظمه اتحاد الشبيبة الشيوعية الكوبي تحت شعار “الوحدة من أجل التضامن ومواجهة الإمبريالية.. إجراء تغير ضروري في أوقات تفشي فيروس كورونا”.

وعبر رئيس مكتب العلاقات الخارجية في الاتحاد الوطني لطلبة سورية علي بركات في مداخلة عبر تقنية الفيديو عن الشكر لمواقف كوبا الداعمة لسورية وجميع القضايا العادلة في العالم، مؤكداً على مواصلة نهج المقاومة والتضامن بين شعوب العالم في مواجهة غطرسة الصهيونية والإمبريالية العالمية. بركات شباب العالم المشاركين في اللقاء إلى المطالبة والعمل من أجل إنهاء الحصار الاقتصادي والإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تفرضها الإدارة الأمريكية على سورية إضافة إلى رفع الحصار الجائر المفروض على كوبا.

شارك في اللقاء، الذي أقيم تكريماً للرئيس الكوبي الراحل فيديل كاسترو، أكثر من 2000 من المنظمات الشبابية والطلابية من 162 دولة، إضافة إلى شخصيات عالمية بارزة.