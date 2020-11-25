افتتاح المعرض التخصصي الأول للبناء “تكنوبيلد-حلب”

حلب – البعث:

افتتح وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبداللطيف ووزير الصناعة زياد صباغ معرض البناء السوري “تكنوبيلد – حلب”، مساء اليوم في فندق الشيراتون، أمين فرع حلب للحزب أحمد منصور والمحافظ حلب حسين دياب.

ويضم المعرض حوالي 70 جناحاً في مجال “مستلزمات البناء والمعدات – تقنيات البناء والعزل والدهان والحديد- الاكساء – التكييف والتبريد والتهوية والطاقة الشمسية- تقنيات المياه – مكاتب هندسية واستشارية – والكهرباء”.

وبين مدير عام الشركة المنظمة موفق طيارة أن المعرض يعد محاولة هامة لتنشيط قطاع البناء في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها سورية، لافتاً إلى أهمية مواجهة التحديات من خلال الأنشطة الاقتصادية وغيرها من المجالات المختلفة لأن سورية لا يبنيها إلا السوريين، منوهاً بأهمية حلب ومكانتها الاقتصادية.

وأشار رئيس فرع نقابة المقاولين بحلب المهندس مجد خوجة إلى أن المعرض يشكل خطوة مهمة في الطريق، وفرصة للتعرف على الادوات والمنتجات الحديثة في قطاع البناء، خصوصاً في مجال العزل والتقنيات.

وبين عدد من المشاركين عن أهمية مشاركتهم في هذا المعرض كونه يتيح عرض آخر المنتجات والأفكار والتقنيات الحديثة في مجال البناء، خصوصاً وأن سورية تحتاج إلى الكثير من المشاريع المتعلقة بالبناء وإعادة الإعمار.

تصوير – يوسف نو