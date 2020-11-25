الكتب واللوحات تزين ثقافي القامشلي

افتتح معرض للكتب في صالة المركز الثقافي بالقامشلي، ويعدّ النشاط الأول من نوعه بعد الحريق الذي التهم أجزاء كبيرة منه في آب عام 2018، وتكللت الجهود الكبيرة بإعادة إحيائه ونثر العلم والفرح والأدب والفنون بين جدرانه من جديد.

كما تزينت صالة المعارض بعشرات اللوحات الفنية وعديد الكتب الأدبية مع افتتاح المركز الثقافي، وعن تفاصيله تحدث عبد الرحمن السيد مدير ثقافة الحسكة: افتتاح هذا المعرض يأتي بالتزامن مع الاحتفاء بمهرجان أيام الثقافة السوريّة، وق شارك في المعرض عدد من الفنانين من مختلف بلدات المحافظة، قدموا أكثر من 45 لوحة فنية، تعبر عن أصالة وتاريخ وطننا، إلى جانب أكثر من 100 عنوان أدبي، نعدها فرصة لتشجيع روّاد الأدب والثقافة إلى المركز الثقافي من جديد، وقد رصدنا الحضور الكبير أثناء الافتتاح، وهو صرح مهم لمدينة عاشقة للأدب والفن، كما كانت الجهود كبيرة للإسراع بافتتاح وإحياء المركز الثقافي من قبل الحكومة ووزارة الثقافة، وسنعمل بروح عالية وجديدة ومفعمة بالعطاء لتكثيف الأنشطة والفعاليات للمدينة وأهلها.

عبد العظيم العبد الله