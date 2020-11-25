جملة مطالب لنقابة “الاستصلاح والسدود” في عهدة وزير الموارد

طرطوس- دارين حسن

وضعت نقابة عمال الاستصلاح والسدود في اتحاد عمال طرطوس أمام وزير الموارد المائية د. تمام رعد جملة من مطالب عمالها، أبرزها منح طبيعة الاختصاص لخريجي المعاهد المتوسطة بكافة الاختصاصات أسوة بمعهد المراقبين الفنيين، وتعويض جولات للعاملين في المشاريع البعيدة ممن ينطبق عليهم شرط الجولات، وتخفيض رسوم الري، ورسوم حفر الآبار لعمال الموارد المائية أسوة بعمال بعض الوزارات، حسب رئيس النقابة فادي سليمان، إضافة إلى استكمال إجراءات التعيين للاختبار الذي تم في مديريات الوزارة، والتوسع في إنشاء مشاريع حصاد المياه: /سدود وسدات/ في المناطق الأشد حاجة كالقدموس وبانياس والشيخ بدر، وزيادة سقف الإصلاح للآليات الخفيفة الذي لا يتجاوز الـ / 100/ ألف ليرة، وتفعيل نظام حوافز جيد للإدارة، وإعادة النظر بشركات الضمان الصحي.

وفي معرض رده على مطالب العمل أكد الوزير رعد أحقيتها، وأنها تصب في مصلحة العمل والعامل، ووعد بزيادة كتلة اللباس العمالي والمكافآت، ومنح تعويض الجولات لمستحقيها، وأن مشروع تعديل قانون التشريع المائي حالياً في مراحله الأخيرة، ويتم التنسيق مع وزارة العدل لإصداره بالسرعة القصوى، مشيراً إلى أن أولوية الوزارة تأهيل المشاريع المتضررة، خاصة مشاريع الري لوضعها بالاستثمار لأهميتها في دعم الاقتصاد الوطني، وأن هناك جملة من المطالب العمالية بحاجة إلى قرار حكومي، وستتم متابعتها مع الجهات المعنية.