حصاد كورونا في العالم يلامس 60 مليون حالة والصحة العالمية تحذر

أظهرت بيانات جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا عبر العالم اقترب من 59,8 مليون حتى الأربعاء.

كما أظهرت إحصائية الجامعة التي تعتبر من أبرز المراجع في تتبع تفشي جائحة كورونا أن عدد المتعافين يقترب من 38,3 مليون بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و409 آلاف.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا وبريطانيا وإيطاليا والأرجنتين وكولومبيا والمكسيك وألمانيا وبيرو وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

في سياق متصل، أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها سجلت ارتفاعاً لافتاً في عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم موضحة أنه تم تأكيد إصابة أكثر من أربعة ملايين شخص خلال الأسبوع الماضي وهو أعلى رقم منذ بداية الوباء فيما زاد عدد الوفيات في أسبوع بأكثر من 67 ألفا.

وأشارت المنظمة إلى أنها سجلت في الفترة من الـ 16 إلى 22 تشرين الثاني الجاري 4060891 إصابة جديدة و67221 وفاة في العالم ويعد كلا الرقمين أعلى من الأرقام المسجلة في الأيام السبعة السابقة عندما تم اكتشاف 3977223 حالة جديدة وتوفي 59699 شخصا.

ولفتت المنظمة إلى أن البيانات المتعلقة بالزيادة في معدل الإصابة خلال الأسبوع الماضي تشير إلى زيادة سجلتها الأمريكيتان في كل من الحالات الجديدة والوفيات خلال الأيام السبعة الماضية وفي إفريقيا حيث يعد عدد المصابين منخفضا نسبيا بشكل عام سجل الأسبوع الماضي أعلى معدلات نمو للمرض بنسبة 15 بالمئة والوفيات 30 بالمئة وفي منطقتي غرب المحيط الهادئ وشرق البحر الأبيض المتوسط ارتفع عدد الإصابات والوفيات الجديدة عن الأسبوع السابق.

وسجلت أوروبا في الفترة من 16 إلى 22 تشرين الثاني أكثر من 7ر1 مليون إصابة وأكثر من 6ر32 ألف وفاة كما أصيب بالعدوى أكثر من 351 ألف شخص في منطقة جنوب شرق آسيا وتجاوز عدد الوفيات في سبعة أيام 7ر4 آلاف.

وفي سياق متصل أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد بواقع 18633 حالة خلال الساعات ال24 الماضية ما يرفع العدد الإجمالي إلى 961320 إصابة فيما ارتفع عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس بواقع 410 ليصل الإجمالي إلى 14771.

وفي الصين قالت اللجنة الوطنية للصحة إن البلاد سجلت خمس حالات إصابة جديدة بكوفيد19 أمس مقارنة مع 22 حالة في اليوم السابق وإن جميع الحالات الجديدة كانت إصابات قادمة من الخارج.

ويبلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني الآن 86469 حالة في حين ظل عدد الوفيات عند 4634.

وسجلت المغرب 3999 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية مقابل 2587 حالة أمس ليرتفع إجمالي المصابين إلى 331 ألفا و527 إصابة منذ ظهور الفيروس لأول مرة في البلاد.

كما سجلت أيضا 73 وفاة مقابل 80 أمس ليصل العدد الإجمالي للوفيات بسبب مرض كوفيد19 في البلاد إلى 5469.