“صحة السويداء” تحذر من الانفجار الوبائي مع تزايد الحالات

السويداء – رفعت الديك

حذرت مديرية صحة السويداء من الانفجار الوبائي لفيروس كورونا في المحافظة بعد التزايد اللافت لأعداد المراجعين، وبروز الإصابات العنقودية التي تشمل أسراً بكاملها.

وبيّن مدير الصحة الدكتور نزار المهنا الإجراءات الإضافية التي تم اتخاذها، ومنها توسيع طاقة استيعاب قسم العزل إلى ١٣٥ مريضاً، وتخفيف عدد العمليات الجراحية الباردة (القابلة للتأجيل) في مشفى الشهيد زيد الشريطي للحد الأدنى تمهيداً لإيقافها بشكل كامل اعتباراً من 1/ 12/ 2020، مع المحافظة على تقديم كل خدمات العمليات الإسعافية، وخدمات التوليد، والإسعاف، والمعالجة الورمية، والغسيل الكلوي، والعلاج الفيزيائي الضروري، وإغلاق باب قسم العمليات المجاور لأقسام العزل بشكل كامل، إضافة الى إجراء صيانة كاملة احترازية لمحطة توليد الأكسجين وخزان الأكسجين لضمان استمرار تزويد الأكسجين بالطاقة القصوى، وتحديد موعد الزيارة للمرضى في المشفى بساعة واحدة يومياً من الساعة ١٢ ظهراً حتى الـ ١ ظهراً، وتحديد مرافق واحد فقط للمريض المقبول في أقسام وشعب المشفى باستثناء مرضى العزل، فلا يقبل بوجود المرافق الا مع المريض الذي وضعه الصحي يستدعي وجود المرافق، على أن يلتزم المرافق للمريض في قسم العزل بملازمة مريضه وعدم المغادرة والعودة للقسم وعدم التبديل مع مرافق آخر.

ودعا مدير الصحة الأهالي إلى التعاون في تطبيق الإجراءات الوقائية حفاظاً على سلامتهم، ومساهمة في قطع حلقة “سراية” الفيروس.

بدوره الدكتور مجد الغضبان طبيب الصدرية في قسم العزل بالمشفى الوطني بالسويداء أشار إلى ارتفاع عدد المراجعين من خمسة أشخاص بحالات الاشتباه بكورونا إلى أكثر من ٣٥ مريضاً مراجعاً يومياً للموضوع ذاته، مؤكداً أن الإصابات وحالات الاشتباه باتت بأعداد كبيرة، وأخذت منحاها العنقودي، وهذا يشكّل دليل الانتشار السريع وسط تراخي إجراءات الوقاية والاستهتار بتطبيق الإجراءات الوقائية من قبل الأهالي.