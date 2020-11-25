عدوان إسرائيلي باتجاه جنوب دمشق أسفر عن خسائر مادية

أقدم العدو الصهيوني على شن عدوان جوي من اتجاه الجولان السوري المحتل باتجاه جنوب دمشق واقتصرت الأضرار على الماديات.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أنه “في تمام الساعة الحادية عشرة وخمسين دقيقة من ليل الرابع والعشرين من الشهر الجاري قام العدو الصهيوني بتوجيه ضربة جوية من اتجاه الجولان السوري المحتل باتجاه جنوب دمشق واقتصرت الخسائر على الماديات”.

وكانت وكالة “سانا” أعلنت أن العدوان وقع في محيط جبل المانع بريف دمشق وقرب قرية رويحينة جنوب القنيطرة.

وتصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري في الثامن عشر من الشهر الجاري لعدوان إسرائيلي في سماء المنطقة الجنوبية وأسقطت عدداً من صواريخ العدوان.

وخلال سنوات الحرب الإرهابية على سورية شن العدو الإسرائيلي عدة اعتداءات جوية تصدت لها وسائط دفاعنا الجوي وأسقطت معظم الصواريخ المعادية قبل الوصول إلى أهدافها.