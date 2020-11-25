لافروف: التدخل الأمريكي في دول المنطقة أدى إلى انتشار الدمار والخراب

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ضرورة تسوية أزمات المنطقة عبر الحوار ودون تدخل خارجي مشيراً إلى أن التدخل الأمريكي في سورية والعراق وليبيا لم يأت بأي شيء إيجابي للمنطقة بل أدى إلى انتشار الدمار والخراب في تلك الدول.

وشدد لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين في موسكو الأربعاء على أنه من المهم للإدارة الأمريكية القادمة عدم اللجوء إلى المغامرات والتدخل في شؤون دول المنطقة لأن ذلك يشكل تهديداً للأمن فيها وللعالم.

وأوضح لافروف أنه لا بديل للحل السياسي ويجب انتهاج الحوار سبيلاً للتوصل إلى حلول لجميع الأزمات في منطقة الشرق الأوسط ولا سيما في سورية.

وأشار لافروف إلى أن روسيا والعراق ستواصلان التعاون في المجالات كافة وخاصة الطاقة والتعاون العسكري والفني وفي مجال مكافحة الإرهاب الدولي مؤكداً استعداد موسكو لتلبية أي طلب تتلقاه من قبل العراق في مجال التسليح.

وقال لافروف.. إن روسيا كانت ولا تزال تلعب دورا بالغ الأهمية في ضمان القدرات الدفاعية للعراق وتسليح جيشه ولا سيما في ضوء التهديدات الإرهابية القائمة في البلاد.