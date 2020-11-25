موسكو: لن نسمح بإعادة تغيير تسمية الإرهابيين في سورية

أدانت روسيا بشدة زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى المستوطنات الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل مؤخراً لافتة إلى أنها تعتبر “استفزازاً”.

وقال مندوب روسيا الدائم بالأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في سورية، “ندعو باستمرار إلى الحفاظ على وحدة سورية واحترام سيادتها وسلامة أراضيها وإلى التخلي عن خطط تقسيم البلاد وإطالة أمد الازمة فيها”، وأضاف أن “الزيارة التي قام بها مسؤول أمريكي رفيع المستوى بمثابة استفزاز”.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين أكدت في بيان لها الخميس الماضي أن الزيارة المدانة تشكل خطوة استفزازية قبيل انتهاء ولاية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

من ناحية أخرى شدد نيبينزيا على أن موسكو لن تسمح بإعادة “تغيير تسمية” الإرهابيين في سورية الأمر الذي يساعد بعض دول الغرب في “تمويل الإرهاب”، وقال: “الجيش العربي السوري يتصدى لهجمات الخلايا الإرهابية النائمة”.

ولفت نيبينزيا إلى أن إدلب لا تزال بؤرة لعدم الاستقرار وخاصة مع وجود إرهابيي (هيئة تحرير الشام)، مؤكداً أن جهود مكافحة الإرهاب ستتواصل على الرغم من محاولات المسؤولين الغربيين الدفاع عن الإرهابيين من خلال الدعوة إلى الاتفاق معهم على وقف إطلاق النار.

وكانت الولايات المتحدة دعمت على مدى سنوات الحرب على سورية التنظيمات الإرهابية على مختلف مسمياتها بالمال والسلاح وأطلقت عليها زورا معارضة معتدلة.