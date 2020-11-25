450 استمارة متضرر في بللوران

اللاذقية – سلاف عيسى

تضررت قرية بللوران كغيرها من القرى في ريف اللاذقية من الحرائق التي تعرّضت لها المحافظة مؤخراً، وجاءت الأضرار كبيرة طالت معظم الأشجار المثمرة الموجودة في القرية، إضافة إلى تضرر بعض المنازل، وللوقوف على واقع المنطقة بعد الحريق، أكد رئيس الجمعية الفلاحية سدير حاتم أن عدد الأشجار المتضررة من الحرائق في قرية بللوران حوالي 3500 شجرة زيتون، و3300 شجرة حمضيات، باﻹضافة إلى أعداد أخرى من الأشجار المثمرة كالرمان والجوز، وجميعها تدخل في نطاق التعويض، موضحاً أنه سيتم التوزيع لجميع الاستمارات المعبأة في القرية تباعاً، حيث يوجد في بللوران حوالي 450 استمارة، وفيما يخص دور جمعية الفلاحين في التحضير لموسم الزراعات الشتوية، بيّن أن الجمعية تحاول تأمين الأسمدة اللازمة للمزارعين على الرغم من النقص الحاد في هذه المادة بسبب الحصار الاقتصادي الذي يعاني منه البلد كون المواد الأولية لصناعات الأسمدة هي غالباً مواد مستوردة، لافتاً إلى أن القروض جاءت كمساعدة لسكان المنطقة وتتراوح بين 500 ألف إلى 5 ملايين ليرة، على أن يتم تقديم القروض للمستفيدين منها خلال فترة أقصاها الشهر الأول من سنة 2021، علماً أن القروض تقدم لأي شخص في المنطقة لديه عقار باسمه على أن يتم السداد الشهري بعد فترة السماح، وفي حال التأخر يتم احتساب غرامة تبلغ ليرتين ونصف عن كل ألف.

وبالنسبة لتأمين وتوزيع مادة مازوت التدفئة، أكد رئيس بلدية بللوران المهندس فادي حاتم أنه تم توفير 24 ألف ليتر مازوت وتوزيعها على حوالي 480 منزلاً في القرية عن طريق البطاقة الذكية، حيث تم تسيير صهاريج المازوت إلى المنازل وتقديم الخدمة بشكل ميسر، مبيّناً أنه سيتم إكمال عملية توزيع مازوت التدفئة ليغطي جميع القرى التابعة لبلدية بللوران.