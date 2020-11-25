اللجنة الوزارية تناقش الواقع الخدمي في حلب والصعوبات التي تعترض تنفيذ المشاريع المقررة

حلب – البعث

بحث وزير الأشغال العامةو الإسكان – رئيس اللجنة الوزارية لتتبع مشاريع محافظة حلب – المهندس سهيل عبداللطيف ، مع المعنيين بالمحافظة مشاريع الجهات والمؤسسات الخدمية والشركات الإنشائية التي تم إقرار مشاريع لها في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بحلب في شهر شباط من العام الحالي. ونوقش خلال الإجتماع العديد من القضايا وما يواجه العمل والمشاريع المقرر تنفيذها من معوقات والمقترحات لتذليلها خاصة بما يتعلق بتقلبات سعر الصرف ،والحاجة إلى تعديل بعض القوانين والقرارات لتساهم في تذليل العقبات الخاصة بعقود المشاريع التي تنفذها الجهات الحكومية سواء بالتعاقد مع شركات القطاع العام أو الخاص . وأشار ” عبداللطيف ” إلى الإهتمام الحكومي بمحافظة حلب من خلال الزيارات الوزارية المتكررة ، ومتابعة المشاريع الخدمية والتنموية التي تنفذ فيها ، مشيراً إلى أهمية هذه المشاريع والأعمال بالكوادر الوطنية والتي تساهم في إعادة الإعمار وعودة دورة الحياة والإنتاج. من جانبه أشار وزير الصناعة “زياد صباغ ” أهمية هذه الزيارات المتتالية لمحافظة حلب ولقاءات المعنيين فيها لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه المشاريع الخدمية والتنموية. من جانبه أكد محافظ حلب حسين دياب أن اهتمام السيد الرئيس بشار الأسد بمحافظة حلب والاهتمام الحكومي” يضع على عاتقنا “مهام كثيرة لتأهيل الخدمات والمرافق العامة واحتياجات المواطنين ، موضحاً أن جائحة كورونا كان لها أثر واضح على تنفيذ بعض المشاريع .

تصوير – يوسف نو