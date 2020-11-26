أوسمة الإخلاص لـ ١١٤ شهيداً بطرطوس

طرطوس – رشا سليمان

تكريساً للمعاني والقيم السامية للشهادة وتمجيداً للشهداء وما قدموه من تضحيات، قلدت محافظة طرطوس بالتنسيق مع مديرية شؤون الشهداء والمفقودين والجرحى في القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة /١١٤/ شهيداً بأوسمة الإخلاص المقدمة من رئاسة مجلس الوزراء ضمن حفل فني تضمن عرض فيلم وثائقي حول بطولات الشهداء العظام وقدمت فرقة آيلاما عروضاً فنية وطنية. وعبر والد الشهيد مالك محمود علي في كلمة ذوي الشهداء عن فخره واعتزازه بشهادة ولده الذي رباه على حب الوطن والدفاع عنه، فلبى نداء الوطن عندما ناداه، ونصب أمام عينيه نيل شرف الشهادة أو النصر، من أجل الكرامة والعزة. وبين مهدي محمد رئيس دائرة الشهداء والمفقودين في الأمانة العامة للمحافظة أن التكريم يتم بشكل دوري، واحتفالية اليوم لتجسيد وتكريس معاني القيم والتضحية والوفاء للشهداء الأبرار وهو أقل واجب ويجب أن يكون تكريم ذوي الشهداء نهج دائم لأنهم منارة للجميع.

وفي كلمة للواء نبال بدر لفتت أننا بتكريم ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين بوسام الإخلاص تكتسب الحياة قيمتها وألقها من ارتباط الإنسان بالأرض ويتعمق هذا الارتباط بقدسية الشهادة، وأضافت أن الشهادة تعبر عن إرادة الحياة الحرة الكريمة، وتجسد مفهوم السيادة الوطنية، كما أن تكريم ذوي الشهداء تعظيم للشهادة وإجلال للشهداء الذين ضحوا بأغلى ما يملكون دفاعاً عن كبرياء الوطن وحريته وسيادته، وأكدت “بدر” أن سورية ستبقى بجيشها وشعبها وقيادتها عصية على أعدائها مهما بلغ التآمر والعدوان.