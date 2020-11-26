إعفاء الفلاحين من غرامات التأخير للقرى المتضررة من الحرائق

اللاذقية- مروان حويجة

أكد محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم أنه بتوجيه كريم من السيد الرئيس بشار الأسد سيتم إعفاء الفلاحين من غرامات التأخير برسوم الري للقرى المتضررة من الحرائق، والتي تبلغ على مستوى المحافظة حوالي 183 مليون ليرة سورية، وفي إطار متابعة الواقع الزراعي في محافظة اللاذقية فقد قام وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا، والمحافظ بجولة بريف اللاذقية من الوحدة الإرشادية في بلدية زغرين، والتقيا عدداً من المزارعين وممثّلي الجمعيات الفلاحية، والمهندسين، والعاملين في الوحدة الإرشادية بحضور مديري الحراج بالوزارة والزراعة باللاذقية، الوزير قطنا أشار إلى أن إنجاز العمل بحاجة إلى تشاركية وتعاون، داعياً المهندسين إلى أن تكون الوحدة الإرشادية نواة فنية لمساعدة الفلاحين، وترتبط بها نقاط ارتباط في كل قرية، ولفت الوزير إلى أن الكميات المتوفرة حالياً من الأسمدة بالمصارف الزراعية مخصصة لزراعة القمح، وتم تنظيم عقود لتوريدات من الأسمدة، وتأخر وصول كمية منها تقارب 180 ألف طن نتيجة الإجراءات القسرية ضد سورية.