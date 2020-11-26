اتحاد الكرة يعاقب الخريبين ويجدد الثقة بالمعلول

قرر اتحاد كرة القدم معاقبة لاعب منتخبنا الوطني عمر خريبين بالاستبعاد نهائيا عن صفوف المنتخب، على خلفية تصريحات اللاعب التي نفاها الاتحاد حول تجاوزات المدرب نبيل معلول على اللاعبين.

قرار الاتحاد أعلنه رئيسه العميد حاتم الغايب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم الخميس في مقر الاتحاد في مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق لتوضيح تفاصيل عمل الاتحاد ككل خلال العام المنصرم وخصوصا تفاصيل معسكر المنتخب الأخير في الإمارات.

رئيس الاتحاد أكد أن القرار جاء بعد تحقيق الاتحاد في كل تفاصيل تصريحات الخريبين التي تبين عدم صحتها مجدداً الثقة بالمدرب المعلول للفترة المقبلة.

وفي رده على سؤال”للبعث” حول سبب اختيار عدد من اللاعبين المصابين للمشاركة في اللقائين الوديين وفي معسكر الإمارات، بين رئيس الاتحاد أن الجهاز الطبي هو من أعطى الإذن لضم اللاعب حسين جويد كون إصابته كانت في طريقها للتعافي بينما تعرض سيمون أمين ومحمد عثمان وإبراهيم عالمة وشاهر الشاكر للإصابة أثناء المعسكر.

مدير المنتخب عساف خليفة نفى من جهته تركه لمنصبه مؤكداً أنه مستمر مع المنتخب حتى نهاية عقده، وشدد خليفة أن أي تصريح أدلى به كان بالتنسيق مع مدرب المنتخب، وخاصة في قضية عمر خريبين التي كانت هناك محاولات كثيرة لاحتوائها دون نتيجة.

وفيما يخص الأموال المجمدة لدى الاتحادين الآسيوي والدولي كشف أمين عام الاتحاد إبراهيم أبازيد أن المشكلة ليست في الاتحادين القاري أو الدولي بل في البنوك التي يتعامل معها الاتحادان والتي ترفض تحويل الأموال إلى سورية، مبيناً أن الاجتماعات الأخيرة مع رئيس الاتحاد الآسيوي كانت مثمرة للاستفادة من الأموال الموجودة لديه والتي تبلغ نحو نصف مليون دولار بينما الأموال المجمدة لدى الاتحاد الدولي تبلغ نحو 12مليون دولار وهناك جهود للحصول عليها.

أما عن قضية تسويق مباريات الدوري الممتاز التي فشل المزاد عليها في مرتين سابقتين فأوضح رئيس الاتحاد أن الهدف كان الحصول على أكبر فائدة مادية مع أفضل خدمة، مشيراً إلى أن القانون يعطي الحق للاتحاد في إبرام عقد بالتراضي بعد فشل المزايدة في مرتين سابقتين.

دمشق-البعث