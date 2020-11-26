بأغلبية مطلقة.. نواب أوروبا يصوتون على إدانة النظام التركي

على ضوء التوترات التي تصاعدت على مدى الأشهر الماضية بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، صوت النواب الأوروبيون بالأغلبية المطلقة الخميس على مشروع قرار إدانة النظام التركي.

ويدعو هذا المشروع الذي صوت عليه النواب القمة الأوروبية التي ستعقد في كانون الأول المقبل إلى اتخاذ عقوبات ضد النظام التركي دون تأخير رداً على محاولاتها فرض أمر واقع في قبرص ومياهها الإقليمية فضلا عن تصرفاتها في شرق المتوسط وخلافها مع اليونان، ومؤخراً ألمانيا أيضاً، وفرنسا.

كما يدين إعادة فتح جزء من منطقة فاروشا من قبل القبارصة الأتراك ويحذر من أن “خلق واقع جديد في الميدان ينسف الثقة ويهدد آفاق الحل الشامل لمشكلة قبرص.

في سياق متصل دعا النواب القادة الأوروبيين إلى الحفاظ على موقف موحد ضد أفعال تركيا الأحادية وغير الشرعية والنظر في الوقت نفسه بفرض عقوبات ضد جهات تركية محددة.

في سياق متصل، أكد وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، الخميس، أن تركيا هي عامل عدم استقرار في المنطقة، وتحاول فرض إرادتها على جيرانها.

وقال “ما نواجهه مع تركيا هو تحدٍّ من دولة عثمانية جديدة”، مشيرا إلى أن أنقرة تنقل المرتزقة إلى سوريا وليبيا وجنوب القوقاز.

وأضاف الوزير اليوناني أن “تركيا تحاول التدخل في شؤون مصر الداخلية”، وتعتقد أن لديها الحق بأن تكون قوة عظمى، حسب تعبيره، مشيرا إلى أن “اليونان لن تختار الخيار العسكري بإرادتها، ولكن إذا فرض الأمر علينا يجب أن ندافع عن بلدنا”.

وقال إن أنقرة تخلق المشاكل أينما حلت، وإن لديها طموحا تاريخيا تسعى لتحقيقه بالطريقة الخاطئة. مؤكداً أن “تركيا تبتز أوروبا بقضية اللاجئين وتدفع بهم إلى الحدود عمدا”.