صباغ لـ البوسعيدي: تطوير العلاقات الأخوية بين سورية وعمان

أكد رئيس مجلس الشعب حموده صباغ خلال لقائه الخميس السفير المفوض وفوق العادة لسلطنة عمان لدى سورية تركي بن محمود البوسعيدي عمق العلاقات الأخوية القائمة على الاحترام المتبادل بين سورية وعمان وضرورة العمل على تطويرها.

وأعرب صباغ عن أمله بالاستمرار في تطوير علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين ولاسيما على الصعيد البرلماني بين مجلس الشعب ومجلس الشورى العماني مؤكدا أهمية تبادل الوفود والخبرات البرلمانية في شتى المجالات.

من جانبه أكد السفير البوسعيدي ضرورة تعميق وتطوير مختلف جوانب العلاقات العمانية السورية وتكثيف الزيارات المتبادلة بهدف الاستفادة من الخبرات السورية.

وجدد السفير العماني التأكيد على وقوف بلاده إلى جانب سورية في مواجهة كل ما يحاك ضدها مبينا أن المخطط الذي يستهدف سورية بات مكشوفا للعالم أجمع ومعربا عن تضامن الشعب العماني مع الشعب السوري الشقيق في مواجهة الحصار والحرب الظالمة المفروضة عليه.

حضر اللقاء عدد من أعضاء المجلس.