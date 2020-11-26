محافظ الحسكة يبحث و”مفوضية اللاجئين” دعم العملية التعليمية

الحسكة – اسماعيل مطر:

أكد غسان خليل محافظ الحسكة خلال لقائه فاديم ماكييف مدير مكتب مفوضية شؤون اللاجئين على أهمية تقديم المساعدة العاجلة لإعادة تأهيل فرن الحسكة الأول ليعاود الإنتاج بطاقته الكاملة، وضرورة تأمين احتياجات المواطنين من مادة الخبز كونها أولوية عمل، وذلك بعد خروج خطي فرن الحسكة الثاني والثالث عن الخدمة، واقتصار الإنتاج على نصف طاقة الخط الأول، ما أدى إلى انخفاض كميات الإنتاج وتأخر إيصال المادة للمواطنين، الأمر الذي يتطلب السرعة الكلية في إنجاز صيانة المخبز، وفقاً لبرنامج العمل المشترك بين لجنة الإغاثة الفرعية ومفوضية شؤون اللاجئين.

ودعا المحافظ الى دعم العملية التعليمية وذلك بعد استيلاء ميليشيا “قسد الانفصالية”، المدعومة من قوات الاحتلال الامريكي، على أكثر من ألفي مدرسة، والعمل على اتباع سياسة التجهيل الممنهجة من قبل هذه العصابات المرتهنة للاحتلال، مشيراً إلى أهمية دعم العملية التعليمية عبر تأهيل المدارس الحكومية وتأمين حاجتها من المستلزمات لتخفيف الضغط الحاصل في المدارس القائمة نتيجة قيام تلك العصابات على منع التعليم فيها وتحويلها إلى مقرات عسكرية.

من جهته بين مدير مكتب مفوضية شؤون اللاجئين أن دراسة إجراء الصيانة الشاملة لمخبز الحسكة الأول بما فيها خطوط الإنتاج الثلاثة أصبحت جاهزة وسيباشر بأعمال الصيانة بدءاً من يوم الأحد القادم والعمل على توفير احتياجات المخبز من مختلف المعدات والتجهيزات التي تضمن إنتاج الخبز بالطاقة الكلية، كما سيتم التنسيق مع المحافظة للوقوف على أولويات الاحتياج الخاص بدعم العملية التعليمية وتوفير مستلزماتها.

وأشار مدير مكتب مفوضية شؤون اللاجئين إلى أن خطة عمل المفوضية خلال الفترة القادمة هي دعم القطاع الصحي والمشافي الوطنية في إطار الاستجابة الطارئة للتصدي لفيروس كورنا.