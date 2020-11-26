مرتزقة أردوغان يعتدون بقذائف المدفعية على 5 قرى بريف الرقة

قتل مسلح وأصيب آخر من ميليشيا قسد بهجومين على تحركاتهم ومواقعهم من قبل مجهولين في ريفي دير الزور والحسكة.

ففي دير الزور الشرقي ذكرت مصادر محلية أن مسلحاً من ميليشيا قسد المرتبطة بقوات الاحتلال الأمريكي قتل بهجوم شنه مجهولون على أحد مواقعهم في بلدة الطيانة.

وأشارت المصادر إلى أن انفجار لغم أرضي زرعه مجهولون في محيط بلدة أبو راسين بريف الحسكة الشمالي تسبب بإصابة مسلح من ميليشيا قسد.

وقتل وأصيب أمس عدد من مسلحي ميليشيا قسد المرتبطة بقوات الاحتلال الأمريكي في هجمات على آلياتهم ونقاط انتشارهم في الرقة والحسكة ودير الزور.

في الأثناء، اعتدى مرتزقة قوات الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية بقذائف المدفعية على قرى الدبس والهوشان والخالدية وكور حسن وقزعلي بريف الرقة الشمالي.

وذكرت مصادر محلية أن عدداً من قذائف المدفعية الثقيلة مصدرها مرتزقة قوات الاحتلال التركي من الإرهابيين استهدفت قريتي كور حسن وقزعلي إلى الغرب من مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي ما تسبب بوقوع أضرار مادية في المكان.

وفي الريف ذاته لفتت المصادر إلى أن مرتزقة الاحتلال التركي قصفوا بالمدفعية أيضاً قرى الدبس والهوشان والخالدية إلى الغرب من بلدة عين عيسى ما أدى إلى أضرار مادية في المنازل والممتلكات وتسبب بحالة من الذعر والخوف بين المدنيين نتيجة ضراوة العدوان وأصوات انفجار القذائف.

ومنذ بداية عدوانها على المناطق الحدودية الشمالية من البلاد في تشرين الأول من العام الماضي واحتلالها عدداً من القرى والبلدات والمدن اتخذت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية تلك المناطق المحتلة منطلقاً لتنفيذ اعتداءاتها المتواصلة على المدنيين وهجرت الآلاف منهم وسرقت ونهبت ممتلكاتهم.