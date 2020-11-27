أوركسترا وكورال وزارة التربية في حفل غنائي موسيقي في حمص

بالتعاون ما بين مديرية المسرح المدرسي والأنشطة الفنية في وزارة التربية ومديرية ثقافة حمص، تحيي أوركسترا وكورال وزارة التربية بقيادة المايسترو كمال سكيكر حفلاً غنائياً وموسيقياً غداً السبت على مسرح قصر الثقافة بحمص.

وأشار سكيكر في تصريحه لـ”البعث” إلى أن الحفل يهدف لنشر الثقافة الموسيقية والتشجيع على تعلم الموسيقا في المحافظات السورية، حيث بدأ العمل على إقامة حفلات متعدّدة في المحافظات، والبداية من حمص، مبيناً أن برنامج الحفل منوع، حيث تقدم الأوركسترا أغاني كُتبت خصيصاً لها، منها أغنية “نحن إلنا حق نعيش” كلمات وألحان خالد رزق توزيع سكيكر وأغنية “مدرستي” كلمات وألحان سهى بسيسيني توزيع سكيكر وهي موجهة للأطفال الصغار، إضافة لشارات مسلسلات الأطفال كشارة مسلسل “سنان” و”لحن الحياة” إلى جانب أغان عاشت في ذاكرتنا كأغنية “لولولو” التي اشتُهر بها الفنان دريد لحام وهي من كلمات وألحان الفنان حسام تحسين بك توزيع كمال سكيكر، مع وصلة من أعمال الملحن اللبناني زكي ناصيف إعداد وتوزيع سكيكر وأغنية “كانو يا حبيبي” للأخوين رحباني ومقطوعة موسيقية في قالب التحميل من تأليف كمال سكيكر وأغنية “راياتك بالعالي يا سورية” ليكون ختام الحفل وصلة بعنوان شآميات وهي من أعمال الفنانة فيروز التي تغنّت فيها بدمشق.

وأشار سكيكر إلى أن الأوركسترا تضمّ ما يتجاوز المئة والخمسين عازفاً ومغنياً من طلاب المدارس في المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، حيث تحتضن مديرية المسرح المدرسي والأنشطة الفنية في وزارة التربية الموسيقيين والمغنين الصغار منذ نعومة أظفارهم في مسارحها التي تغطي جميع المحافظات السورية وبمدربيها الأكاديميين والمفرَّغين للإشراف عليهم منذ بدأ تعلمهم الموسيقا وعلى مختلف الآلات الموسيقية وتعليمهم علوم النوتة الموسيقية، مع إشارته إلى أن وزارة التربية عبر مديرية المسرح المدرسي والأنشطة الفنية تقوم بالدعم اللوجستي للطلاب، فهي تؤمّن احتياجاتهم من جميع النواحي، فالآلة الموسيقية التي يرغب الطالب بالعزف عليها مؤمّنة له بالمجان، كما أن الدروس الموسيقية النظرية والعملية تعطى له أيضاً بالمجان تشجيعاً على حب التعلم الموسيقا والمثابرة على الدراسة التعليمية، موضحاً أن الأوركسترا مع الكورال سبق وأن أقامت عدداً كبيراً من الحفلات الموسيقية في دار الأوبرا بدمشق، منها حفل تكريم المعلمين القدامى عام 2019 وعدد من الحفلات في قصر المؤتمرات بدمشق، منها حفل مؤتمر التطوير التربوي 2019.

أمينة عباس