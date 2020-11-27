احتفالية فنية غنائية من التراثين السوري والفلسطيني

اللاذقية- مروان حويجة

تضامناً مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني الغاشم، أقام الاتحاد العام لطلبة فلسطين احتفالية فنيّة منوّعة على خشبة مدرج الباسل في كلية العلوم بجامعة تشرين، تخلّلها عروضا فنيّة وفقرات غنائية وتمثيلية، وقدّمت فرق الدبكة الشعبية لوحات فولكلورية وأغنيات من التراثين السوري والفلسطيني، وعبّرت الفقرات المقدمة عن التشبّث بالجذور والتراب والتمسّك بالحقوق والتضحية والفداء سبيلاً لتحرير كل ذرة تراب من الأرض، وحيّت الاحتفالية المواقف الوطنية والقومية لسورية ووقوفها إلى جانب الشعب العربي الفلسطيني في كفاحه ونضاله دفاعاً عن القضية الفلسطينية.

وأكد الرفيق جابر عمران رئيس مكتب الشباب الفرعي أن القضية الفلسطينية ستبقى قضيتنا المركزية التي نناضل من أجلها، وأن الإخوة الفلسطينيين هم أخوةٌ لنا والقدس باقية في قلوبنا كبقاء الجولان في قلب كل سوري شريف، وازدانت الاحتفالية بالأعلام والرايات والعبارات التي تحيّي سورية وفلسطين وتؤكد حتمية الانتصار على قوى الشر والعدوان والاحتلال بإرادة وعزيمة أبناء الشعبين الأبيّين.