استشهاد طفلين بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين بريفعين عيسى

استشهد طفلان وأصيب اثنان آخران بجروح جراء انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في محيط عين عيسى بريف الرقة الشمالي.

وقالت مصادر محلية إن لغماً أرضياً من مخلفات الإرهابيين انفجر صباح اليوم في مكان تواجد عدد من الأطفال في محيط قرية أبو صرة بريف مدينة عين عيسى شمال الرقة ما تسبب باستشهاد طفلين وإصابة اثنين آخرين بجروح.

في الأثناء، قتل وأصيب عدد من مرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية جراء انفجار سيارة مفخخة قرب أحد الحواجز التابعة لهم في محيط رأس العين بريف الحسكة.

وذكرت مصادر أهلية أن سيارة مفخخة انفجرت عند حاجز لمرتزقة الاحتلال التركي في قرية تل الجنب بريف رأس العين الغربي ما أدى لوقوع قتلى ومصابين في صفوف الإرهابيين.

في المقابل اعتدى مرتزقة قوات الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية بقذائف المدفعية على محيط بلدة ابو راسين شرق رأس العين بريف الحسكة الشمالي.

وذكرت مصادر محلية أن عدداً من قذائف المدفعية الثقيلة مصدرها مرتزقة الاحتلال التركي من الإرهابيين استهدفت محيط بلدة أبو راسين شرق رأس العين ما تسبب بوقوع أضرار مادية في المكان.

ومنذ بداية عدوانها على المناطق الحدودية الشمالية من البلاد في تشرين الأول من العام الماضي واحتلالها عدداً من القرى والبلدات والمدن اتخذت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية تلك المناطق المحتلة منطلقاً لتنفيذ اعتداءاتها المتواصلة على المدنيين وهجرت الآلاف منهم وسرقت ونهبت ممتلكاتهم.