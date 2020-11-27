قمة بين حامل اللقب والساحل في ثالث جولات دوري سلة السيدات

تشهدُ مباريات الجولة الثالثة من دوري سلّة السيدات المقررة اليوم الجمعة أهمية الظهور الأول لسيدات قاسيون والوحدة في المسابقة، والملاحظ في دوري هذا الموسم أن كافة المباريات تُقام في كلّ من حلب واللاذقية وطرطوس، في حين نجد أن أندية العاصمة لا تلعب على أرضها لعدم توفر صالة جاهزة.

حامل اللقب (الثورة) سيتوجّه إلى طرطوس لملاقاة الساحل بمباراة ثأرية للثورة الذي تعرّض الموسم الماضي للخسارة الوحيدة له منذ سنتين على مستوى الدوري وكانت أمام الساحل نفسه، إلا أن الساحل هذا الموسم لم يقدّم الأداء المطلوب منه وتعرّض لخسارتين، أما الثورة فحقّق الفوز مرتين وطموحه مواصلة تقديم العروض الجيدة، كما فعل الموسم قبل الماضي عندما أنهى الدوري دون أن يتعرّض لأية خسارة.

المواجهة الثانية ستجمع تشرين مع ضيفه الأشرفية، وكلاهما فاز في مباراة وخسر الأخرى، والموسم الماضي كانت الغلبة لبنات الأشرفية مرتين، إلا أن تشرين هذا الموسم ظهر بشكل جديد بعد أن عزّز صفوفه بنخبة من اللاعبات، ولن يكون صيداً سهلاً.

الوحدة يبدأ مشواره بالدوري، حيث يتوجّه إلى حلب لملاقاة الاتحاد في صالة نادي الجلاء، وهو أعدّ العدة جيداً للدوري وكسب عدداً من اللاعبات المميزات، وآخر تعاقداته مع لاعبة منتخبنا الوطني ونادي الثورة ستيفاني الأطرش، أما الاتحاد فيسعى لنسيان خسارتيه السابقتين وتحقيق فوزه الأول.

الأمر نفسه ينطبق على قاسيون الذي سيلاقي الحرية في المكان نفسه في مباراة صعبة على الحرية الذي حقّق فوزاً وخسارة، لأن قاسيون قادم بقوة للمنافسة على اللقب عبر استقدامه لعدد من اللاعبات المخضرمات من لاعبات منتخبنا الوطني.

أما يوم غد السبت فيلعب تشرين مع الثورة في اللاذقية، وفي طرطوس يستضيف الساحل الأشرفية، وفي حلب يلتقي الحرية مع الوحدة والاتحاد مع قاسيون.

عماد درويش