الانقطاع الطويل للتيار الكهربائي.. ارباك للتأمينات الاجتماعية بحماة!

ظلام دامس خيم على عدد كبير من الأقسام والغرف في فرع مؤسسة التأمينات الاجتماعية بحماة جراء انقطاع التيار الكهربائي نتيجة لعدم توفر مادة المازوت الكافية لعمل المولدتين اللتين تغذي فرع المؤسسة بالتيار الكهربائي ما أدى هذا إلى سخط كبير بين المراجعين سيما من المتقاعدين كبار السن لإنجاز معاملاتهم وهم يكتوون بنيران العتمة غير المسؤولة من قبل القائمين على الجهات التي تزود المديريات والدوائر الخدمية بمادة المازوت اللازمة لاستمرارية عملها في ظل برنامج التقنين الكهربائي والانقطاعات الطويلة.

مناشدة

عدد من المراجعين ناشد محافظ حماة حل هذه المشكلة التي تتفاقم منذ ما يقارب 30 يوما كي لا تصبح الكهرباء وإنارة مكاتب فرع المؤسسة من أطلال الماضي في حين أكد موظفي فرع المؤسسة أنه ومع دخول فصل الشتاء بدأ البعض منهم يتوجس من البرد ومن العتمة التي ضربت أطنابها في العديد من الغرف والأقسام نتيجة عدم كفاية كمية المحروقات المخصصة لمولدتي الفرع حيث تبلغ الحاجة الفعلية ما يقارب ألف ليتر مازوت بمعدل 500 ليتر مازوت لكل مولدة ولكن ما جرى أن فرع المؤسسة لم يحصل سوى على كمية 200 ليتر مؤخرا وللتعويض بدأ العاملون في الفرع الاستعانة بالمعارف والأصدقاء لتزويد فرع المؤسسة مؤقتا بالمازوت ريثما تصل المخصصات والتي لم تصل أبدا مبينين أن هذه المعاناة بدأت بالظهور إلى العلن بتاريخ 21/ 10، وهي مستمرة حتى الآن دون أي حل على الرغم من التواصل مع المعنيين بالمكتب التنفيذي بالمحافظة ومديرية المحروقات متسائلين هل من المعقول أن يستعين الموظفين في أقسام المعاشات التقاعدية والديوان والأقسام بأضواء الجولات للبحث عن الأضابير والتدقيق فيها ومعاناة الموظفين من البرد القارس سيما وأن فرع المؤسسة لم يحصل ومنذ 5 سنوات على مخصصاته من مادة المازوت لأغراض التدفئة.

وعن مشكلة انقطاع التيار الكهربائي وتداعياته على المؤسسة أوضح مدير الفرع بسام ارحيم أن “التأمينات” إحدى الجهات العامة التي تقدم خدماتها للمواطنين والعمال القائمين على رأس عملهم سواء كانوا في القطاع العام أو الخاص وللأخوة المتقاعدين وورثة صاحب المعاش مشيرا إلى إن المؤسسة رغم كل ظروف الحرب الإرهابية التي تشن على سورية لم تنقطع عن الوفاء بالتزاماتها تجاه مشتركيها وتأمين الخدمات المتعلقة بتأمين العجز والوفاة وإصابات العمل لكافة العاملين في القطاع العام والخاص والتعاوني والمشترك منوها على مطالب المؤسسة بتأمين مادة المازوت اللازمة لعمل المؤسسة في تقديم تلك الخدمات أو استثنائها من التقنين خلال الفترة الصباحية.

وأضاف أن قيمة المعاشات التقاعدية التي تم دفعها عن شهر كانون الأول بلغت نحو 2 مليار 951 مليون و156 ألف ليرة، منوها بأن الفرع قام بتوطين معاشات المتقاعدين والمستحقين عنهم لدى المصارف العامة وبلغت قيمتها 689 مليون و889 ألف ليرة ومؤسسة البريد بمبلغ 2 مليار و261 مليون و266 ألف ليرة وعدد المعاشات التقاعدية نحو 40 ألف و305 معاشات تقاعدية إلى جانب معاشات متقاعدي محافظة إدلب وتوطينها لدى مؤسسة البريد بقيمة 141 مليون و361 ألف ليرة وعدد المعاشات 12252 معاشا تقاعديا لافتا إلى أن الفرع شهد منذ بداية العام الحالي ولغاية الخامس والعشرين من تشرين الثاني الجاري ارتفاعا بعدد العمال المسجلين لدى المؤسسة وبلغ عددهم 2115 عاملا وعدد المنشآت المشملة بالمظلة التأمينية 1822 منشأة جديدة.

ونوه إن عدد قرارات ضم الخدمة الصادرة عن فرع المؤسسة بلغ 2679 طلبا منها 2170 طلبا لمحافظة حماة و300 طلب لمحافظة إدلب و209 طلبات لمحافظة الرقة إضافة إلى إصدار 100 قرار رد تعويض لمحافظة حماة و3 قرارات لمحافظة إدلب و4 قرارات لمحافظة الرقة مبينا أن عدد قرارات الضميمة 2720 قرار بحماة و209 قرارات بإدلب و7 قرارات بالرقة مشيراً إلى أن قرار الضميمة يتعلق بالعمال الذين التحقوا بالخدمة العسكرية الاحتياطية بحيث تصبح مدة خدمتهم الاحتياطية مضاعفة في احتساب اشتراكهم لدى التأمينات الاجتماعية.

منير الأحمد