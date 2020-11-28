عروض فنيّة وفعاليات ثقافية في اللاذقية

اللاذقية – مروان حويجة

تنوّعت فعاليات احتفالية أيام الثقافة السورية “ثقافتي هويتي” التي احتضنتها صالات ومسارح المراكزالثقافية في محافظة اللاذقية. ففي قرية الجنديرية في ريف اللاذقية أقامت مديرية ثقافة الطفل فعالية للأطفال تضمنت فقرات موسيقية لفرق بناء مهارات الحياة في اللاذقية ترافقت مع ورشات فنية وفقرات فنون شعبية وعرض فيلم سينمائي وقام عدد من مدرّبي فريق الثقافة لبناء مهارات الحياة بزيارة لمركز الإعاقة السمعية في قرية الشير قدموا خلالهاالعديد من الأنشطة الفنية واليدوية، كما تم عرض فيلم ( The Red Ballon)، و بهذه المناسبة أقيم في مكتبةالاطفال العمومية يوم مفتوح للأطفال تضمن ألعاباً جماعية وأنشطة رسم وتلوين وحكايات الجدّة ونشاطات ثقافيةأخرى مختلفة، وعلى خشبة مسرح المركز الثقافي العربي في ناحية عين الشرقية في ريف جبلة تمّ تقديمالعرض المسرحي “درب الشام” لفرقة أفراح سورية كما تمّ تقديم عرض الحكواتي ومسرح خيال الظلبإشراف الأمانة السورية للتنمية وظهرية شعرية قدمها الشعراء: عمار مرهج، سارة خيربيك، لورين عباس،سمير سارة، جانيت عباس، أحمد الحلاق، كما قدّم الباحث في التراث الشعبي نبيل عجميةندوة حول تعزيز التراث والحفاظ عليه ودوره في تعزيز الهوية الوطنية، وفي المركز الثقافي في جبلة قدمت فرقةالأمانة السورية للتنمية (الحكواتي و مسرح خيال الظل). وأطلق فريق الثقافة لبناء مهارات الحياة صباح اليوم مبادرة “سواعدناالخضراء” حيث قام عدد من مدربي الفريق بزيارة الغابات في قريتي بيت عوان وبيت فارس في ريف اللاذقية وتمّت زراعة الأشجار الحراجية والمثمرة وبهذه المناسبة أحيت فرقة معهد محمود العجان للموسيقا حفلاً غنائياًبقيادة المايسترو حسين سلهب، وافتتح معرض للكتاب من إصدارات الهيئة العامة السوريةللكتاب بنسبة حسم تصل ل٦٠ ٪ ومعارض تشكيلية.