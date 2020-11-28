متابعة تأهيل وترميم مدارس في دير الزور

دير الزور- مساعد العلي

تفقّد المدير العام لأبنية التعليم هيثم بدوي ومدير التعليم الأساسي في وزارة التربية الدكتور رامي الضللي، يرافقهما مدير التربية نشأت العلي، عدداً من المدارس التي تمّت صيانتها، إضافة إلى المدارس التي مازال العمل جارياً فيها، كما اطلعا على أعمال الصيانة وإعادة التأهيل لمبنى مديرية التربية والأعمال المنفذة من قبل الشركة العامة للبناء والتعمير وتمّ تدوين الملاحظات لتلافيها وإنجاز العمل بالشكل الأمثل.

وشملت أعمال الصيانة في المدارس تركيب أبواب ونوافذ، إضافة إلى عمليات الدهان وتأهيل المرافق العامة للمدرسة من قبل المنظمات الدولية ولجنة إعادة الإعمار.

يُذكر أن مديرية التربية بدير الزور أنهت أعمال الصيانة في 27 مدرسة خلال العام الحالي ليصبح عدد المدارس الموضوعة بالخدمة 334 مدرسة لكافة المراحل المدرسية.