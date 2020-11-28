مواجهة مصيرية لمنتخبنا الوطني لكرة السلة ضمن التصفيات الآسيوية (للمدقق)

سيكون منتخبنا الوطني للرجال بكرة السلة في مهمة صعبة عندما يواجه مضيفه منتخب قطر اليوم (السبت) عند الساعة السادسة مساء، ضمن النافذة الثانية للمجموعة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات آسيا المقبلة،والتي تضم أيضا منتخبي السعودية وإيران.

المباراة تقام بعد توقف طويل بسبب انتشار فيروس جائحة كورونا المستجد وضمن ظروف استثنائية نتيجة سوء المعاملة من الجانب القطري، لكن منتخبنا تحضر لخوضها بمعسكر طويل استمر لثلاثة أسابيع في مدينة كازان الروسية بقيادة المدرب الأميركيجوزيف ساليرنو، حيث لعب منتخبنا في معسكره خمس مباريات ودية ففاز على فريق أكاديمية فولغا مرتين بنتيجة ٨٩-٨١نقطة و١٠١-٩١ نقطة، وعلى فريق سام كازان ٨١-٦٦نقطة، وعلى رديف يونيكس الروسية ٩١-٥٩نقطة، وعلى تانك كازان ٨١-٦٢نقطة.

وعليه فإن مباراة اليوم تعتبر الانطلاقة الحقيقية للمدرب والمنتخب واللاعب الأميركي المجنس جورج كيل الذي تم التعاقد معه على أمل تقديم الإضافة لمنتخبنا، فسلتنا بحاجة للعودة إلى موقعها بين كبار القارة.

المباراة لن تكون سهلة خاصة وأن المنتخب القطري يعتبر من المنتخبات القوية على صعيد الخليج العربي، واستعد جيدا للمباراة تحت قيادة مدربه الصربي ميودراغ بيريسيتش ، وما يميز المنتخب القطري أن جميع لاعبي المنتخب “مجنسين” وهذا يعطيه ميزة على بقية منتخبات القارة، ورغم ذلك فقد تعرض للخسارة أمام السعودية ( 57-68) في مباريات المجموعة، عكس منتخبنا الذي فاز على السعودية بالرياض (75-70)، وفوز منتخبنا اليوم سيمنحه فرصة قوية بالتأهل للنهائيات الآسيوية ليكون بين أفضل منتخبات القارة.

مهمة منتخبنا ليست سهلة كما يروج لها أو يتصورها البعض، والخسارة من شأنها أن تهبط بمعنويات اللاعبين سيما وأننا سنواجه يوم الاثنين المنتخب الأفضل آسيويا منتخب إيران.

بقي أن نشير إلى أن منتخبنا وصل قبل يومين إلى قطر، وتم إجراء مسحة الـ rpcلكافة اللاعبين حيث صدرت نتائج الفحص وتبين إصابة كل من اللاعبين زكريا الحسين وأنس شعبان ومساعد المدرب جيفري موريسون بفيروس كورونا وتم عزلهم وبالتالي سيغيبون عن لقاء اليوم.

عماد درويش