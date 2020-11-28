ميليشيا “قسد” تختطف عدداً من المدنيين في الحسكة والرقة

واصلت ميليشيا قسد المرتبطة بقوات الاحتلال الأمريكي جرائمها بحق المدنيين في مناطق انتشارها بالجزيرة السورية واختطفت عدداً منهم واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

ففي ريف الحسكة الجنوبي أفادت مصادر محلية بأن مجموعات مسلحة من ميليشيا قسد حاصرت بلدة الدشيشة بمساندة مروحيات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي وداهمت منزلاً في البلدة واختطفت مدنياً واقتادته إلى جهة مجهولة.

وفي مدينة الرقة ذكرت مصادر محلية أن ميليشيا قسد شنت حملة مداهمات جديدة طالت عدداً من المنازل في حي رميلة واختطفت عدداً من الشباب بحجج وذرائع مختلفة.

إلى ذلك اعتدت مجموعات إرهابية مدعومة من قوات الاحتلال التركي بالمدفعية على مخيم عين عيسى وقرية صيدا بريف الرقة.

وذكرت مصادر محلية أن مرتزقة قوات الاحتلال التركي من الإرهابيين استهدفوا بالمدفعية الثقيلة مخيم عين عيسى وقرية صيدا بالقرب من الطريق الدولي شمال الرقة ما تسبب بوقوع أضرار مادية بالمنازل والممتلكات.

استشهاد مدنيين بانفجار لغم من مخلفات “داعش” في بادية تدمر

في الأثناء، استشهد مدنيان وأصيب ثلاثة آخرون اليوم إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات إرهابيي تنظيم “داعش” في بادية تدمر بريف حمص الشرقي.

وذكر مدير الهيئة العامة لمشفى تدمر الوطني الدكتور وليد عودة أنه وصل إلى المشفى 5 أشخاص مصابون بجروح وحروق مختلفة ناجمة عن انفجار لغم في منطقة جبل أبو رجمين شمال مدينة تدمر نحو 60 كم، ولفت إلى أن اثنين من المصابين فارقاً الحياة جراء الجروح والحروق البليغة فيما تتم متابعة حالة الأشخاص الثلاثة المصابين وأن حالتهم جيدة.

وعمدت التنظيمات الإرهابية إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة في مناطق انتشارها ضمن الأراضي الزراعية والقرى التي أنشؤوا بها مقرات وتحصينات وغالباً ما تنفجر هذه الألغام بالسكان المدنيين من أهالي هذه المناطق.