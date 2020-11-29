29, نوفمبر, 2020 - 10:17 مساءً

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

أوركسترا مديرية الثقافة تختتم فعاليات أيام الثقافة

الصفحة الاخيرة صحيفة البعث    49

حمصالبعث

اختتمت أمس فعاليات أيام الثقافة السورية (ثقافتي هويتي) في حمص بحفل فني أحيته أوركسترا مديرية الثقافة بقيادة حسان لباد على مسرح دار الثقافة قدمت فيه عدداً من المقطوعات الموسيقية العربية والعالمية، والأغنياتالعربية برفقة الكورال.
بدأ الحفل بالحركة الأولى من أوبرا (كارمينا بورانا)، تلتها معزوفة شارة مسلسلليلة  القبض على فاطمةللموسيقار عمر خيرت، وشارة مسلسلالمال والبنونللموسيقار ياسر عبد الرحمن، ثم معزوفةلونغا رياضبمشاركة الكورال الذي أداها غناء مع العلامات الموسيقية، ثم قدمت الفرقة مجموعة من الأغنيات تحت عنوان أغنيات من بلديأدتها فرقة الكورال وهييا طيرة طيري، بالي معاك، آه يا أسمر يا اللون (من الفلكلورالشامي)، القراصية، يامال الشام،(من الفلكلور الحلبي) ثم عزفت الشابة ديا واكيم على البيانو معزوفة شارة مسلسلقضية العم أحمد، بمشاركة فرقة الأوركسترا والتي ترافقت في بعض مقاطعها بتصفيق الجمهور الحماسي.
ثم قدم الفنان حسان اللباد معزوفةالبخيل وأناعلى آلة الماريمبا بمشاركة الأوركسترا، كما قُدمت مجموعة منالأغاني ومنها (طلوا طلوا الصياديقلت لهاع العالي الدار)، وعزفت الفرقة بعض ألحان شارات مسلسلاتالأطفال مثل (ساسوكي وجزيرة الكنز) وقبل الختام قدمت الفرقة  أغنية جوليا بطرس الشهيرة (غابت شمسالحق) واختتمت حفلها بمعزوفة لأغنية وطنية من التراث.

يذكر أن الفرقة حديثة التأسيس ٢٠١٩ تضم في صفوفها نحو ٨٤ عازفاً وكورالاً تبدأ أعمارهم من ١٤سنة، قدمتالعديد من الحفلات الموسيقية المتميزة في مناسبات عديدة بالمحافظة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *