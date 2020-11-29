أوركسترا مديرية الثقافة تختتم فعاليات أيام الثقافة

حمص–البعث

اختتمت أمس فعاليات أيام الثقافة السورية (ثقافتي هويتي) في حمص بحفل فني أحيته أوركسترا مديرية الثقافة بقيادة حسان لباد على مسرح دار الثقافة قدمت فيه عدداً من المقطوعات الموسيقية العربية والعالمية، والأغنياتالعربية برفقة الكورال.

بدأ الحفل بالحركة الأولى من أوبرا (كارمينا بورانا)، تلتها معزوفة شارة مسلسل “ليلة القبض على فاطمة” للموسيقار عمر خيرت، وشارة مسلسل “المال والبنون” للموسيقار ياسر عبد الرحمن، ثم معزوفة “لونغا رياض” بمشاركة الكورال الذي أداها غناء مع العلامات الموسيقية، ثم قدمت الفرقة مجموعة من الأغنيات تحت عنوان “أغنيات من بلدي” أدتها فرقة الكورال وهي “يا طيرة طيري، بالي معاك، آه يا أسمر يا اللون (من الفلكلورالشامي)، القراصية، يامال الشام،(من الفلكلور الحلبي) ثم عزفت الشابة ديا واكيم على البيانو معزوفة شارة مسلسل “قضية العم أحمد“، بمشاركة فرقة الأوركسترا والتي ترافقت في بعض مقاطعها بتصفيق الجمهور الحماسي.

ثم قدم الفنان حسان اللباد معزوفة “البخيل وأنا” على آلة الماريمبا بمشاركة الأوركسترا، كما قُدمت مجموعة منالأغاني ومنها (طلوا طلوا الصيادي – قلت لها –ع العالي الدار)، وعزفت الفرقة بعض ألحان شارات مسلسلاتالأطفال مثل (ساسوكي وجزيرة الكنز) وقبل الختام قدمت الفرقة أغنية جوليا بطرس الشهيرة (غابت شمسالحق) واختتمت حفلها بمعزوفة لأغنية وطنية من التراث.

يذكر أن الفرقة حديثة التأسيس ٢٠١٩ تضم في صفوفها نحو ٨٤ عازفاً وكورالاً تبدأ أعمارهم من ١٤سنة، قدمتالعديد من الحفلات الموسيقية المتميزة في مناسبات عديدة بالمحافظة.