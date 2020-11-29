تجمعات في حلب: لواء اسكندرون عربي سوري من الأزل وإلى الأبد

حلب – معن الغادري:

في الذكرى الـ 81 المشؤومة لجريمة سلخ لواء اسكندرون عن الوطن الأم سورية، وتحت شعار “اللواء عربي سوري.. من الأزل وإلى الأبد”، احتشد الآلاف من جماهير حلب في ساحات سعد الله الجابري والجامعة والمدينة الجامعية.

وحملت الجماهير المحتشدة أعلام الوطن وصور السيد الرئيس ولافتات نددت بالاحتلال التركي واغتصابه للواء اسكندرون، وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتطبيق القوانين الدولية وإعادة كافة الأراضي السورية المغتصبة بما فيها لواء اسكندرون وإنهاء الاحتلال التركي والأجنبي على الأراضي السورية.

ووجّه المشاركون في التجمعات الثلاثة كتاباً إلى الأمين العام للأمم المتحدة يندد بالاحتلال التركي، ويطالب بوضع حد للانتهاكات التي يقوم بها نظام أردوغان وغيره من الدول الاستعمارية الكبرى على أراضي الجمهورية العربية السورية، ومساعدة المواطنين ممن احتلت أراضيهم بالقوة على استعادتها وفقاً لقواعد القانون الدولي.

كما وجّه المشاركون كتاباً لكل من مندوب سورية الدائم لدى هيئة الأمم المتحدة ومجلس الشعب في الجمهورية العربية السورية للتنديد بالاحتلال التركي، ونقل المطالب المحقة لأبناء اللواء السليب إلى البرلمانات العربية والصديقة والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية.

وشهدت التجمعات الثلاثة حملة وطنية لجمع التواقيع للمطالبة باستعادة لواء اسكندرون المحتل وإنهاء التواجد التركي على الأراضي السورية كافةً.

وذكر شاهين الحجي رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لأبناء لواء اسكندرون، المنظمة للوقفات الاحتجاجية، أنه مع تجدد الذكرى يؤكد السوريون عزمهم وتصميمهم وإرادتهم في استرجاع اللواء السليب والجولان المحتل، والمشاركة في توجيه رسالة إلى العالم أجمع بحتمية عودتهما إلى حضن الوطن الأم سورية.

من جانبهم عبر المئات من المشاركين عن ثقتهم الأكيدة بعودة الحقوق المغتصبة للشعب السوري وللوطن الأم، وقال عدد من المشاركين: إنه وبالرغم من كل ما قامت به السلطات التركية من فرض سياسات التتريك ضد السكان السوريين فإن أهلنا في اللواء السايب مصرون أكثر من أي وقت مضى على ارتباطهم بوطنهم الأم سورية، وأشاروا إلى أن لواء اسكندرون سيبقى سوري الهوى والهوية، وأن الحق لا بد له أن ينتصر وأن الأرض ستعود للسوريين، موضحين أن السوريين لن ينسوا إجرام الاحتلال العثماني وظلمه، وهذه الصورة المظلمة في تاريخ الإنسانية يجددها السفاح أردوغان بصور مختلفة.

وأكد المشاركون أن الشعب السوري بكل أطيافه سيناضل حتى آخر رمق لاسترجاع كل الأراضي المغتصبة وتطهير كل شبر من أرض الوطن من دنس المحتلين والمعتدين والإرهابيين، وذلك بفضل صمود وعزة وإباء الشعب السوري وبهمة بواسل الجيش العربي السوري وحكمة وشجاعة ربان هذه الأمة السيد الرئيس بشار الأسد.

تصوير – يوسف نو