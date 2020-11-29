إعادة تأهيل شبكة ري حمص – حماة بكلفة 334 مليون ليرة

حمص – صديق محمد

يواصل فرع الموارد المائية مشروع إعادة تأهيل قناة وشبكة ري حمص – حماة والذي يعتبر من المشاريع المهمة والحيوية كونها ستروي أراضي زراعية في 20 قرية بالريف الشمالي للمحافظ وبمساحة 11 ألف هكتار ويمكن المزارعين من استثمار أراضيهم بالشكل الأمثل ما يسهم في زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين مستوى المعيشة لأهالي المنطقة.

وذكر المهندس إسماعيل إسماعيل مدير الموارد المائية بحمص لـ “البعث ” أن كلفة المشروع التقديرية 334 مليون ليرة وبلغت نسبة إنجازها 76 بالمئة ومن المتوقع الانتهاء من المشروع مع نهاية العام الجاري، لافتاً إلى أن طول القناة الرئيسية بالمحافظة 47 كم يتفرع منها ثلاثة فروع رئيسية وتروي الشبكة مساحة تزيد عن 20 ألف هكتار من الأراضي الزراعية في محافظتي حمص وحماة منها 11 ألف هكتار في الريف الشمالي لمحافظة حمص الذي يشكل سلة غذائية للقطر، إضافة إلى مشروع إعادة تأهيل وصيانة الشبكة الفرعية من شبكة ري حمص حماة وبتكلفة 85 مليون ليرة وبلغت نسبة الإنجاز نحو 90 بالمئة.