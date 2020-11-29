البرازيل تسجّل معدلاً قياسياً للبطالة

سجّل معدّل البطالة في البرازيل نسبة قياسية بلغت 14,6 % في وقت يضرب الوباء أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، وفق ما ذكرت الحكومة مؤخراً.

ويعد الرقم للفترة بين تموز وأيلول ثالث نسبة بطالة قياسية تسجّلها البرازيل على التوالي.

وأفاد معهد الإحصاءات البرازيلي «آي بي جي إي» أن 14,1 مليون شخص يبحثون عن وظائف. وأشار المعهد إلى 5,9 مليون آخرين توقفوا عن البحث عن وظائف بعدما فقدوا الأمل، وهو عدد قياسي آخر ومؤشر مقلق بالنسبة للاقتصاد.

وارتفع معدّل البطالة عن 11,8 % سجّلت في الفصل ذاته من العام الماضي و14,4 % للفترة ما بين حزيران وآب سنة 2020، مع الإشارة إلى أن الحكومة تنشر معدلات البطالة لكل ثلاثة أشهر.

واعتُبر المعدّل الأخير الأعلى منذ أُدخل هذا النظام في 2012.

ودخلت البرازيل، كبرى دول أمريكا اللاتينية والتي تعد 212 مليون نسمة، في ركود في الربع الثاني من العام إذ سجّل اقتصادها انكماشاً بلغت نسبته 9,7 %. وتضررت بدرجة كبيرة جرّاء الوباء الذي أودى بأكثر من 170 ألف شخص في البرازيل، في ثاني أعلى حصيلة على صعيد العالم بعد الولايات المتحدة.