الدفاع الروسية: 21 ألف لاجئ عادوا إلى ديارهم في قره باغ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن 2115 لاجئاً عادوا من أرمينيا إلى قره باغ خلال الـ 24 ساعة الماضية بمساعدة قوات حفظ السلام الروسية، وقالت في بيان: “إن 21083 لاجئاً عادوا إلى منازلهم في الإقليم منذ الـ 14 من تشرين الثاني الحالي”، مشيرة إلى أن نظام وقف إطلاق النار الذي تم فرضه بموجب بيان زعماء روسيا وأرمينيا وأذربيجان في العاشر من الشهر الحالي لا يزال سارياً على امتداد خط التماس بين الطرفين الأرميني والأذربيجاني في المنطقة.

وأضاف البيان: إن العسكريين الروس يواصلون عملهم على تطهير الطرق العامة والمنازل والأراضي من الألغام والذخائر غير المنفجرة.

وكانت أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روسيا في التاسع من تشرين الثاني الجاري اتفاقاً لوقف شامل لإطلاق النار في ناغورني قره باغ دخل حيز التنفيذ في العاشر من الشهر نفسه حيث نص على توقف القوات الأرمينية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.

هذا وبحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأرميني آرا أيفازيان في اتصال هاتفي اليوم تطبيق بنود البيان الثلاثي الذي تم التوصل إليه مؤخراً بين روسيا وأذربيجان وأرمينيا حول إقليم ناغورني قره باغ.

وقال بيان صادر من وزارة الخارجية الروسية: “إن الجانبين ناقشا أيضاً زيارة عمل سيقوم بها لافروف إلى أرمينيا في السابع من كانون الأول المقبل”.