الرؤى المستقبلية لمنظمة الشبيبة في لقاء بحماة

حماة- حسان المحمد:

التقى الرفيقان د. عفيف دلا رئيس اتحاد شبيبة الثورة والمهندس أشرف باشوري أمين فرع حماة للحزب اليوم الكوادر القيادية لفرع الشبيبة وذلك في صالة فرع الحزب.

وخلال اللقاء أكد الرفيق رئيس المنظمة ضرورة تحديث لغة الخطاب الموجّهة لجيل الشباب، مع مراعاة خصوصية البيئة الاجتماعية التي يتواجدون فيها، وابتكار وسائل عصرية جديدة للتواصل معهم، منوهاً بأهمية إحداث قنوات تواصل جديدة إلكترونية تبتعد عن الأساليب التقليدية في اللقاءات وآليات التواصل لتضمن جذبهم بما يلبي ميولهم ويستجيب لحاجاتهم ويحاكي تطلعاتهم، وتحدت عن الرؤى المستقبلية والخطط الاستراتيجية لعمل المنظمة، مشيراً إلى أن مراكز الأنشطة الشبابية والنوادي العلمية تعتبر من أولويات عمل المنظمة لذا تدرس قيادة الاتحاد خطة قريبة لتأهيل هذه المقرات وتأمينها بكل المستلزمات والوسائل والأدوات والاحتياجات اللازمة لتكون مراكز نوعية متميزة تستقطب الشباب وتلبي احتياجاتهم وتنمي مهاراتهم في كافة المجالات.

ولفت الرفيق رئيس الاتحاد إلى أن المنظمة وفروعها بصدد التوجه لإطلاق حواضن مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تحقق إنتاجاً ملموساً على المدى الطويل بما يضمن استدامة وتواصل الشباب ويؤمن بذات الوقت فرص عمل لأكبر عدد ممكن من الشباب.

بدوره أكد الرفيق أمين فرع حماة للحزب أن اتحاد شبيبة الثورة هو منظمة تربوية نضالية هادفة لها تأثيرها الفاعل على امتداد ساحات الوطن وحين ألمت المصاعب والتحديات كانت في المقدمة تبني وتعلّم، تحمي وتدافع وتربي وتحصن، لا يثنيها عن أداء دورها صعاب أو تحديات، لأنها شبيبة الوطن وحصنه المنيع ورصيده الاستراتيجي.

وبحث اللقاء عدداً من القضايا، والمتعلقة بواقع ومفاصل ومصاعب وعوائق العمل الشبيبي وآليات تذليل العقبات في المرحلة القادمة.

حضر اللقاء الرفاق رئيس مكتب الشباب الفرعي وأمين وأعضاء قيادة فرع حماة للشبيبة وأمناء وأعضاء قيادات الروابط في المحافظة.