المقداد لوفد “الغذاء العالمي”: ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها

استقبل الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين الأحد رئيس قسم العمليات في المكتب الرئيسي لبرنامج الغذاء العالمي عامر الداوودي والوفد المرافق له حيث بحث الجانبان التعاون المشترك القائم بين الحكومة السورية وبرنامج الغذاء العالمي.

وعبر الوزير المقداد عن تقديره للجهود التي يبذلها البرنامج في سورية في إيصال المساعدات الإنسانية مشدداً على ضرورة إيصالها إلى مستحقيها بما يخفف من وطأة التحديات الاقتصادية التي يواجهها الشعب السوري جراء ما خربته العصابات الإرهابية في البنية الاقتصادية السورية على مدى عشر سنوات والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة من قبل بعض الدول الغربية على الشعب السوري.

وشدد وزير الخارجية والمغتربين على ضرورة مضاعفة برنامج الغذاء العالمي لجهوده تنفيذاً لقرارات هيئات الأمم المتحدة المعنية ومواجهة التحديات التي فرضتها أزمة كورونا والحصار الاقتصادي الغربي على سورية.

من جانبه نوه الداوودي بالتسهيلات التي تقدمها الحكومة السورية لبرنامج الغذاء العالمي في سبيل إنجاح مهمته الإنسانية مثنياً على التعاون والتنسيق القائم بين الجانبين ومؤكداً سعي البرنامج الدائم لمساعدة الشعب السوري قدر المستطاع بما يخفف من معاناته.

حضر اللقاء من الجانب السوري السفير ميلاد عطية مدير إدارة المنظمات والدكتور عبد الله حلاق مدير مكتب نائب الوزير وعبد الكريم مقداد من إدارة المنظمات ويامن بدر من مكتب نائب الوزير.. ومن الجانب الأممي كورين فلايشر الممثل القطري لبرنامج الغذاء العالمي وأليسار الجندي مسؤولة البروتوكول للبرنامج لدى المكتب القطري.