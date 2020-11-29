 “بيت آمن” فعاليات متنوعة لرفع الوعي المجتمعي لمناهضة العنف الأسري

ضمن فعاليات حملة 16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي تستمر فعاليات حملة بيت آمن التي أطلقتها الأمانة السورية للتنمية بالتعاون مع مفوضية شؤون اللاجئين وكلية التربية بجامعة دمشق بمشاركة عدد من المؤسسات والجمعيات الأهلية بدمشق وريفها.

وأوضح مدير الحملة مدير منارة باب شرقي المجتمعية عبد الله الإبراهيم أن الحملة تهدف إلى دعم المرأة نفسياً وقانونياً واقتصادياً وتتضمن أنشطة توعوية وجلسات استشارية ومنتديات حوارية في المراكز المجتمعية لمنارات الأمانة بدمشق وريفها وعددها 6 مراكز وفي مقر الجمعيات الأهلية المشاركة وعددها 25 جمعية لافتاً إلى أن الفعاليات تركز على رفع مستوى الوعي المجتمعي لمناهضة العنف الأسري من خلال التعريف به وسبل الحد من هذا السلوك لانعكاسه السلبي على المرأة والأطفال إضافة إلى التركيز على دور الرجل في دعم المرأة ومساندتها.

وأشار الإبراهيم إلى أن الحملة ركزت أيضاً على أهمية إشراك لجان المجتمع المحلي في التخطيط والتقييم للحملة بهدف تحقيق التواصل الفعال مع المجتمع حيث تتوزع أنشطة الحملة بشكل واسع لتشمل 25 منطقة بدمشق و20 منطقة بريفها إضافة إلى مشاركة عدد من وسائل الإعلام للتعريف بالحملة وأهدافها لإيصال رسائل توعوية تخاطب كل فئات المجتمع منوهاً بأن برنامج الحملة يتضمن إطلاق عدد من المشاريع تعنى بالدعم الاقتصادي للمرأة.

يشار إلى أن حملة 16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي هي حملة عالمية تبدأ من الـ 25 من تشرين الثاني وهو اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة وتستمر حتى الـ 10 من الشهر القادم وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان.