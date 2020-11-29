ترحيل أنقاض وتجهيز مدارس في منطقة “السيال”

دير الزور- مساعد العلي

أكد رئيس مجلس مدينة السيال الشرقي سامي الجدي أن البلدية قامت بعدد من الأعمال الضرورية تماشياً مع عودة الأهالي المستمرة، منها فتح وترحيل الأنقاض من الشوارع الفرعية والرئيسية، ووضع بقايا المقالع في بعض الطرق المحتاجة للتسوية، كما تمّ إعادة تأهيل محطة المياه وصيانتها لتضخ المياه إلى الأحياء بنسبة ٤٠% فقط، وذلك لعدم قدرة المحطة على توصيل المياه إلى كل المنازل نتيجة وجود مضخة واحدة فقط، وهي لا تفي بالغرض- حسب كلام رئيس البلدية.

وأشار رئيس البلدية إلى تجهيز عدد من المدارس، مع تأهيل الوحدة الإرشادية من أجل إعادة تفعيل العمل بها، مطالباً بتفعيل عمل شُعبة الأحوال المدنية كونه يوجد بناء لها.