تهجير مئات العائلات من عين عيسى بعد تصاعد اعتداءات الاحتلال التركي

صعدت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية اعتداءاتها على المناطق الآمنة في مدينة عين عيسى ومحيطها بريف الرقة بالمدفعية والقذائف الصاروخية والتي أدت إلى تهجير مئات الأسر من منازلها ومناطقها باتجاه المناطق الآمنة المجاورة.

وذكرت مصادر محلية أنه لليوم الثاني على التوالي من تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من الإرهابيين بقذائف المدفعية والرشاشات الثقيلة تهجرت مئات الأسر معظم أفرادها من الأطفال والنساء من منازلها في مدينة عين عيسى باتجاه المناطق الآمنة المجاورة.

ولفتت المصادر إلى أن العدوان الذي بدأ أمس لا يزال مستمراً وسط سماع أصوات عنيفة جراء الاستخدام الكثيف للأسلحة الرشاشة والذي أدى إلى إصابات في صفوف المدنيين بينهم أطفال ونساء في عدة مناطق في عين عيسى ومحيطها.

واعتدت مجموعات إرهابية مدعومة من قوات الاحتلال التركي بالمدفعية خلال الساعات الماضية على مخيم عين عيسى وقرية صيدا بالقرب من الطريق الدولي وعلى قريتي كور حسن وقزعلي إلى الغرب من مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي ما أسفر عن وقوع أضرار مادية.

بالتوازي قتل مسلحان من ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي في مخيم الهول ومحيط مدينة عين عيسى بريفي الحسكة والرقة على التوالي.

وأفادت مصادر محلية من مخيم الهول بأن مجهولين استهدفوا بالرصاص أحد مسلحي ميليشيا قسد في القسم الرابع من المخيم الواقع شرق مدينة الحسكة ما أدى إلى مقتله”.

وفي ريف الرقة الشمالي أكدت مصادر محلية مقتل مسلح من ميليشيا قسد في محيط مدينة عين عيسى بانفجار لغم خلال قيامه بزراعته قرب إحدى نقاط الميليشيا حيث تعمد إلى زراعة الألغام حول نقاطها بعد تزايد الهجمات عليها مؤخرا.

في الأثناء، أقدمت مجموعات مسلحة من ميليشيا “قسد” على اختطاف عدد من المدنيين بينهم نساء عند المدخل الجنوبي لمدينة الحسكة.

وذكرت مصادر محلية أن مسلحين من ميليشيا “قسد” أقاموا حواجز عند المدخل الجنوبي لمدينة الحسكة وأقدموا على اختطاف مجموعة من المدنيين بينهم نساء واقتادوهم إلى جهة مجهولة.

وفي سياق آخر ووفقاً للمصادر المحلية اعتدى مسلحون من ميليشيا قسد بالضرب على شابة عند دوار النسر بحي العزيزية على مدخل مدينة الحسكة الجنوبي.

في السياق ذاته تواصل قوات الاحتلال الأمريكي خرق القوانين الدولية وممارسة عدوانها على أراضي دولة ذات سيادة حيث أدخلت الأحد قافلة جديدة من الشاحنات والعربات ترافقها سيارات همر عسكرية إلى قاعدتها غير الشرعية في تل بيدر بمنطقة القامشلي بالحسكة.

وذكرت مصادر أهلية أن خمسين آلية منها سيارات شحن مبردة وأخرى للنقل وعربات عسكرية ترافقها عربات همر عسكرية وجميعها تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي دخلت من الأراضي العراقية إلى قاعدة تل بيدر غير الشرعية في منطقة القامشلي بالقرب من الطريق الدولية (إم فو) .