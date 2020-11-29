صنعاء تدعو تحالف العدوان السعودي إلى “الترقب”!

استشهد مدني وأصيب اثنان آخران بسبب قصف مدفعي للعدوان السعودي على منطقة الرَّقو في مديرية مُنَبِّه الحدودية مع جيزان غربي محافظة صعدة شمال اليمن.

وشنت طائرات التحالف السعودي غارتين على منطقة ضُلاع بمديرية هَمْدان شمالي غرب العاصمة اليمنية صنعاء. كما شنّت طائرات التحالف 8 غارات على مديرية مَدْغِل الجِدْعان مسرح المواجهات الدامية بين الطرفين شمالي غرب محافظة مأرب، حيث سجلت تلك المواجهات خسائر بشرية ومادية في صفوف الجانبين، فيما تتواصل المعارك بين الطرفين في منطقتي المخدرة والكسارة المشرفتين على الطريق الدولي الرابط بين مدينة مأرب ومفترق طريق الجوف وصنعاء.

وقصفت مقاتلات العدوان السعودي بسلسلة غارات الأسود والمجمع الحكومي لمديرية حَرْف سُفْيان بمحافظة عَمْران شمال اليمن.

مصدر عسكري في حكومة صنعاء أفاد برصد 198 خرقاً جديداً لقوات التحالف في جبهات الحُدَيْدَة خلال الـ24 ساعة الماضية، موضحاً استحداث تحصينات قتالية جديدة في الحُدَيْدَة ترافقت مع تحليق 7 طائرات حربية و6 طائرات تجسسية.

وأشار المصدر العسكري نفسه إلى أن القوات المتعددة للتحالف قصفت مناطق سيطرة الجيش واللجان في الحُدَيْدَة خلال الـ24 ساعة الماضية بـ451 قذيفة مدفعية.

إلى ذلك، قُتل وجُرح العديد من قوات هادي وقوات المجلس الانتقالي إثر المواجهات المتواصلة بينهما في محافظة أبين جنوب اليمن، ويتركز القصف المدفعي المتبادل في منطقتي الطَّرية والشيخ سالم بمحافظة أبين الساحلية على البحر العربي.

سياسياً قال نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء حسين العزي: إن “الآلاف في معسكرات المرتزقة أفراداً وضباط يدينون بالولاء لحكومة صنعاء”. وفي تغريدة له على “تويتر” أشار العزي إلى أن “هؤلاء ينتظرون إشارة للقيام بالمهمات المنوطة بهم، وأنها ستصدر في الوقت المناسب”، داعياً النظام السعودي إلى “الترقب”.