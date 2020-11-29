حملة تشجير 25 ألف غرسة زيتون في مصياف

حماة- منير الأحمد

نفذت محافظة حماة بالتعاون مع الأمانة السورية للتنمية ومنظمة (SOS Chrétiens d’Orient) زراعة نحو 2000 غرسة زيتون على مساحة 100 دونم من الأراضي التي تعرّضت لحرائق الصيف الماضي.

وأشار محافظ حماة المهندس محمد طارق كريشاتي إلى أن هذه الحملة تستهدف زراعة نحو 25 ألف غرسة زيتون في عدة مواقع في ريف المحافظة الغربي في عين حلاقيم، والمواقع التي تعرّضت لحرائق في منطقة مصياف، لافتاً إلى أن هذه الفعالية شهدت مشاركة واسعة من الأطفال والأهالي وأسر الشهداء وجرحى الجيش العربي السوري، وهي تؤكد أهمية الزراعة والتشجير كثروة وطنية وجمالية، وواجب كل فرد منا الحفاظ على الأشجار ورعايتها، وزيادة المساحات الخضراء للحفاظ على بيئتنا سليمة، وبيّن المحافظ أن زراعة الأشجار رسالة بأن سورية ستظل خضراء رغم الإرهاب والإرهابيين، وستنتصر على كل الأعداء بهمة وعزيمة وصمود شعبها، وبسالة جيشها، وبقيادتها الحكيمة.

وذكر مدير محافظة حماة في الأمانة السورية للتنمية أحمد الخضر أن التشاركية والتعاون مع المحافظة ومنظمة sos والمديريات المعنية سيسهمان في إعادة الغطاء النباتي لقرى منطقة مصياف التي تعرّضت للحرائق، كما تستمر الحملة لإعادة تشجير عدة مواقع بمنطقة الغاب، لاسيما في الفريكة ونبل الخطيب وشطحة وعين الكروم بالتعاون مع هيئة إدارة وتطوير الغاب.

وبيّن مدير زراعة حماة المهندس عبد المنعم صباغ أنه فور إخماد الحرائق تم العمل على حصر الأضرار، ووضع خطة من قبل مديرية زراعة حماة لإعادة تشجير المناطق التي تعرّضت للحرائق.