خطة توسع لمراكز خدمة المواطن أفقياً

اللاذقية- مروان حويجة

ذكر معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس لؤي خريطة أن عدد مراكز خدمة المواطن في سورية بلغت لغاية تاريخه 60 مركزاً في إطار الحرص على انتشارها أفقياً وتطوير القدرات المحلية لكوادر مراكز خدمة المواطن، مع استمرار التعاون لإقامة مراكز إضافية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأشار المحافظ إبراهيم السالم خلال ورشة العمل التدريبية حول تطوير فعالية الخدمات المقدمة للمواطنين إلى أن المحافظة وضعت خارطة لتوزع مراكز الخدمة مع تدريب العاملين، وتوطين الخدمات، وتبسيط الإجراءات وإعادة هندستها بما يتوافق مع الأنظمة المرعية، مؤكداً ضرورة تعميم النجاح على باقي المجالس المحلية في المحافظة، معرباً عن أمله بأن تسهم الورشة في تعزيز قدرات العاملين في تقديم الخدمات للمواطنين، والاستفادة من تجارب وخبرات المشاركين من المحافظات الأخرى.

من جهته لفت المهندس خريطة إلى أن الورشة تأتي في إطار تطوير فعالية تقديم الخدمة العامة والكادر البشري، داعياً إلى الاستفادة من برنامج الورشة من خلال التفاعلية والاطلاع على تجارب المحافظات المشاركة بالورشة كونها تهدف إلى تنمية قدرات العاملين والخبرات، إضافة إلى تطوير عمل اللجنة المركزية عبر الاطلاع على آلية تقديم الخدمة على أرض الواقع، وتتضمن الدورة مجموعة من المحاور تتركز في يومها الأول على منهجية إعادة هندسة وتبسيط الإجراءات الإدارية، وآلية جمع البيانات وإعداد التقارير الفنية والتعريف بمراكز خدمة المواطن ومعاييرها، وتتناول في يومها الثاني معايير البنى التحتية والتجهيزات والبرمجيات مع تطبيق عملي لمنهجية إعادة هندسة وتبسيط الإجراءات على بعض المعاملات.