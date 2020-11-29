سامر كابرو يطلق أغنية “بتتخيلي”

أطلق الفنان السوري سامر كابرو أغنية جديدة بعنوان “بتتخيلي” كلمات الشاعرة رامية بدور، ألحان مهند الأيوبي، توزيع روي توما.. الأغنية شبابية تجمع بين الإيقاع السريع والكلمات الرومنسية، صورها كابرو على طريقة الفيديو كليب في السويد بمدينة نورشوبينغ تحت إدارة المخرج جورج توما، وقد تقصد كابرو إطلاق الأغنية بهذا الوقت لتحدي الطاقة السلبية التي ولدها الخوف من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك من خلال عمل فني يبث الفرح والطاقة الإيجابية بين الجمهور، كما يستعد كابرو حالياً للقاء جمهوره في ألمانيا خلال فترة عيد الميلاد، ليسافر بعدها إلى السويد كي يستقبل السنة الجديدة في مدينة فاستراس.