سامر كابرو يطلق أغنية “بتتخيلي”

سامر كابرو يطلق أغنية “بتتخيلي”
أطلق الفنان السوري سامر كابرو أغنية جديدة بعنوان “بتتخيلي” كلمات الشاعرة رامية بدور، ألحان مهند الأيوبي، توزيع روي توما.. الأغنية شبابية تجمع بين الإيقاع السريع والكلمات الرومنسية، صورها كابرو على طريقة الفيديو كليب في السويد بمدينة نورشوبينغ تحت إدارة المخرج جورج توما، وقد تقصد كابرو إطلاق الأغنية بهذا الوقت لتحدي الطاقة السلبية التي ولدها الخوف من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك من خلال عمل فني يبث الفرح والطاقة الإيجابية بين الجمهور، كما يستعد كابرو حالياً للقاء جمهوره في ألمانيا خلال فترة عيد الميلاد، ليسافر بعدها إلى السويد كي يستقبل السنة الجديدة في مدينة فاستراس.