وزير الصناعة يفتتح مركز لتأهيل كوادر لسوق العمل في حماة

حماة- حسان المحمد

افتتح وزير الصناعة زياد صبحي صباغ مركز التدريب والتأهيل في غرفة صناعة حماة الذي يؤمن تدريب الكوادر بالشكل الأنسب لتلبية احتياجات سوق العمل وتطوير الصناعة في المحافظة، واطلع الوزير على المركز الذي تبلغ كلفته الإجمالية 500 مليون ليرة، ويشتمل على 6 قاعات درسية مجهزة بأدوات التدريب وغرف إدارية وبوفيه، وبيّن الوزير صباغ أن لمحافظة حماة مستقبلاً واعداً بالصناعة لما تحتويه من صناعيين وصناعة بحماة، وموقعها الجغرافي في سورية يجعلها موطئ قدم للصناعة وتطويرها كونها قريبة من جميع المحافظات والموانئ، وأن الوزارة ستبدأ بالعمل في المنطقة الصناعية في ريف حماة الشرقي قرب مدينة سلمية، موضحاً أن وزارة الصناعة تعمل على دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر لأنها رافد للإنتاج الوطني، ومساعدة المنتجين الصغار بعملية التغليف والتعليب لزجهم أيضاً في سوق العمل مباشرة.

وأوضح زياد عربو رئيس غرفة صناعة حماة أن المركز نواة لاستقطاب كل الموارد البشرية العاملة بالقطاع الصناعي وتطويرها بشكل كامل، مبيّناً أن المركز يقدم خدمات التدريب والاستشارات لمساعدة المتدربين والصناعيين، ورفد السوق باليد العاملة الكفوءة والقادرة على تطوير وتحسين عجلة الإنتاج، وتقديم المشورة القانونية والمالية للصناعيين، وتأهيل المتدربين لإيجاد فرص عمل، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات العلمية والمنظمات المحلية والعالمية، فضلاً عن أنه يوجد في المركز مكتب مراسلة يحتوي على كافة وسائل الاتصال من أنترنت وبريد.