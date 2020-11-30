الاستئناس في جلسة حوارية بالسويداء

السويداء- رفعت الديك:

عقد فرع السويداء للحزب ورشة عمل حوارية على مستوى الفرع لاستخلاص الرؤى والطروحات من اللقاءات السابقة الخاصة بدراسة نتائج الاستبيان حول الاستئناس الحزبي لانتخابات مجلس الشعب “الدور التشريعي الثالث” وتطوير آلية العمل فيه ووضع مقترحات لتعزيز فكر الاستئناس في شتى نواحي حياة الحزب لتلافي أي خلل او عائق محتمل لاحقاً.

ونوه الرفاق الحضور بعملية الاستئناس كونها عملية فريدة من نوعها تميزت بشفافيتها وديمقراطيتها على مستوى المحافظة بالرغم من وجود بعض نقاط الخلل القابلة للمعالجة والتجاوز في المراحل المقبلة، واقترحوا أن يتم تنفيذ الاستبيان الكترونياً عن طريق صفحات الشعب الحزبية على مواقع التواصل الاجتماعي أو بتفعيل نظام البريد الالكتروني لضمان دقته وواقعيته، وأشار البعض أيضاً إلى ضرورة وجود سيرة ذاتية وإيضاح المشاريع والخطط الانتخابية للرفاق المرشحين المبنية على رؤى الحزب وتطلعاته، وعدم الزام الرفاق المستأنسين بالشرائح (نساء_شباب) وإمكانية تعيينهم مسبقاً “وفقاً” لمعايير تضمن كفاءتهم ووصول الشخص المناسب للمكان المناسب، وطالب البعض برفع عدد مقاعد تمثيل المحافظة في مجلس الشعب، مؤكدين ضرورة تخصيص كل محافظة باستبيان بتشكيل لجنة مختصة تدرس الواقع وتضع الأسئلة بما يتلاءم مع واقع العمل الحزبي ضمن المحافظة الواحدة لتلافي اللبس في فهم السؤال المطروح بين العام على مستوى القطر والخاص على مستوى المحافظة وهذا ما لاحظناه من خلال الإجابة على أسئلة الاستبيان وتفاوت معايير القوة والضعف دون ادراك أحيانا لطبيعة السؤال بتعميم الخاص وتخصيص العام من الأسئلة.

حضر اللقاء الرفاق أمناء الشعب الحزبية ورؤساء المنظمات الشعبية والنقابات المهنية وثلاث رفاق ممن تميز بالورشات الحوارية السابقة على مستوى كل شعبة.