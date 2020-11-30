النجار ورضا يبحثان التعاون بين محافظة دير الزور ومكتب الأمم المتحدة

دير الزور – مساعد العلي:

بحث محافظ دير الزور فاضل نجار مع المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في سورية عمران رضا سبل تعزيز التعاون بين المحافظة ومكاتب الأمم المتحدة وزيادة الدعم المقدم للمحافظة في مختلف القطاعات، مبيناً أهمية الدور الذي تقدمه مكاتب الأمم المتحدة العاملة في المجال الإغاثي والإنساني داعيا إلى زيادة حجم المساعدات والإسهام الفاعل في سبيل تقديم كل ما يسهم في تخفيف معاناة الأهالي.

واستعرض السيد المحافظ واقع محافظة دير الزور التي تعرضت لتخريب ممنهج من قبل العصابات الإرهابية، مؤكداً الاستعداد الدائم لتقديم التسهيلات اللازمة بما ينعكس على تحسين الواقع الخدمي والاجتماعي والاقتصادي في دير الزور.

بدوره نوه السيد عمران بالتسهيلات التي تقدمها محافظة دير الزور لمساعدة المنظمات الدولية العاملة في المجالين الإغاثي والإنساني في أداء مهمتهم الإنسانية لأهالي المحافظة لافتا إلى أهمية توسيع برامج العمل المشترك في مجال تأهيل البنى التحتية والمراكز الصحية والمدارس وفق الأولويات المطلوبة بالتنسيق والتعاون مع الشركاء المحليين.