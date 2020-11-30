بحضور بلال.. هيئة البحث العلمي تدعم 14 بحثاً تنموياً

دمشق – فداء شاهين:

وقعت الهيئة العليا للبحث العلمي عقود المشاريع البحثية ضمن مشروع رسم السياسة الوطنية للعلم والابتكار ومشاريع الموازنة الداعمة للبحث العلمي ومشاريع مبادرة التصدي للأوبئة في قاعة رضا سعيد للمؤتمرات، بحضور رئيس مكتب التعليم العالي المركزي الرفيق الدكتور محسن بلال ورؤساء الجامعات الخاصة والحكومية.

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام ابراهيم أنه تم توقيع 14 عقد بحثي تمّ اختيارها بدقة ومرتبطة بشكل مباشر مع الواقع الاقتصادي والقطاع الصحي، والقسم الأكبر مع قطاع الزراعة، مضيفاً: إن التشاركية العلمية مع وزارة الزراعة يجب أن تنعكس بشكل إيجابي على واقع الزراعة بشكل كبير، علماً أنه تمّ العام الماضي توقيع 28 عقداً بحثياً، بالتشاركية مع وزارات ومؤسسات الدولة والمراكز البحثية، واليوم تسير هذه الأبحاث بشكل جيد ولا يوجد عقبات وتم تخصيص التمويل اللازم لها، أملاً الاستمرار في تسجيل الأبحاث العلمية التطبيقية التنموية في جميع الاختصاصات.

وبين مدير عام الهيئة العليا للبحث العلمي الدكتور مجد الجمالي أنه تمّ توقيع 14 مشروعاً بحثياً في عدة قطاعات، منها الصحة للتصدي للأوبئة وخاصة كورونا، إضافة إلى أبحاث تخص الزراعة، والقطاع المالي، والبيئة، حيث بلغت قيمة التمويل الإجمالي 180 مليون ليرة، وجميع الأبحاث لها قيمة تمويلية وتطبيقية مهمةـ ففي الجانب البيئي يوجد مشروع إعادة إحياء نهر بردى، ومشاريع التصدي للأوبئة وتحسين رغيف الخبز، أما قطاع الزراعة فيوجد مشاريع لها علاقة بالسماد النانوي، ومنها متعلق ببعض الأمراض التي تصيب بعض المحاصيل، وكذلك مشروع لتسويق الحمضيات، وأشار إلى أن بعض الأبحاث بدأت في التطبيق كما يوجد بعض الأبحاث التي يتم التنسيق مع وزارة الصحة وبعض المشاريع مدتها 9 أشهر وستة أشهر وبعدها تظهر النتائج أما بعض الابحاث الزراعية تحتاج اكثر من موسم لتظهر النتائج، علماً أن السنة الماضية تقدم 305 مشاريع بحثية وبعد التقييم تم اختيار 30 مشروعاً.

ومن بعض المشاريع التي وقعت إعادة إحياء نهر بردى مدته 30 شهر بكلفة 33 مليون ليرة، ومشروع توظيف المشاريع الصغيرة في حل مشكلة تسويق المنتجات الزراعية مدته 24 شهراً بمبلغ 7250000، وتطوير نظام مصفوفة حبيبات باستخدام المستضدات المندمجة للكشف السريع عن الاصابة بالفيروس التاجي كوفيد 19 مدة المشروع 24 شهراً بكلفة 12 مليون ليرة ومشاريع اخرى.