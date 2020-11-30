تكليف الهواش بتسيير أمور كرة الاتحاد..ورفض استقالة كادر الحرية

حلب- محمود جنيد

وجهان مختلفان في آلية التعامل مع النكسات الكروية لفريقي الاتحاد والحرية كشفت عنهما تحركات المعنيين عنهما خلال الساعات الماضية، فبعد اجتماع الإدارة الاتحادية يوم أمس الأحد تمّ قَبول استقالة الكادر الفني والتدريبي للفريق بعد النتائج السلبية الأخيرة، وتكليف المدير الفني في النادي الكابتن أحمد هواش لتسيير أمور الفريق في الدوري ومتابعة التمارين والمباريات لحين التعاقد رسمياً مع مدرّب جديد، وتفويض الكابتن أحمد هواش باختيار المدرّب المساعد وباقي الكادر التدريبي.

على المقلب الآخر وبعد اجتماعين منفصلين، الأول جرى مساء السبت الماضي في مقرّ النادي بين رئيس التنفيذية وأعضاء إدارة نادي الحرية، وممثلين عن رابطة المشجعين، تمّ رفض استقالة مدرّب الفريق مصطفى الحمصي، الذي عاد لتأكيدها في اجتماع الأمس مع رئيس مكتب الشباب في فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي الرفق عبد المنعم رياض، حيث شرح المدرّب الظروف التي وصفها بالقاهرة وبشكل مفصل، إلا أن طلب الاستقالة رُفض مجدداً مع مطالبته بالاستمرار بمهمته حتى نهاية مرحلة الذهاب والجود بما هو موجود، مع مراعاة الجميع للظروف وعلمهم المسبق بها، والتأكيد على دعم المدرّب والفريق بأقصى ما يمكن من إمكانات. ورغم ذلك أكد المدرّب الحمصي لـ”البعث” تردّده بطي نية الاستقالة، لأن فريقه وبوضعه الحالي وكما قال، فاقد الشيء الذي لا يمكن أن يعطيه، مستغرباً المقارنات التي يعقدها البعض مع مدرّب الكرامة أحمد عزام، في ظل تباين الظروف والوضع العام في الناديين، وواقع التحضير للدوري والتعاقدات ونوعيتها.