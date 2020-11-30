قطاع الدواجن.. خسائر مالية متراكمة وانعكاس سلبي على حجم التربية؟

دمشق- بشير فرزان

بيّن رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال الصناعات الغذائية ياسين صهيوني أن الحصار الاقتصادي فرض الكثير من الصعوبات التي تعاني منها منشآت المؤسسة العامة للدواجن، إضافة إلى تداعيات وباء كورونا بشكل أدى إلى ارتفاع حاد وجنوني بأسعار المواد العلفية: (ذرة صفراء، كسبة فول الصويا، المركزات والمتممات العلفية)، وانعكس سلباً على السيولة المالية بالمنشآت، إضافة لانخفاض المخازين العلفية بالمنشآت، ما أثر على الأداء الفني للطيور من ناحية انخفاض نسب الإنتاج، والتراجع في أوزان البيض المنتج.

وتابع صهيوني بأن توقف المربين في القطاع الخاص عن التربية بسبب الخسائر المالية المتراكمة لديهم انعكس سلباً على حجم التربية والطلب على صيصان الفروج والبياض المنتجة في المؤسسة، عدا عن قدم الآلات والتجهيزات مع نقص حاد باليد العاملة والفنية في المنشآت، وعدم توفر /الآليات- السيارات/ اللازمة للعملية الإنتاجية، وقدم المتواجد منها بالمنشآت، وارتفاع أجور وتكاليف الصيانة اللازمة لها.

ولم يبرئ صهيوني الانقطاع المتكرر والطويل للتيار الكهربائي من أنه من أهم مسببات الأزمة في قطاع الدواجن، إلى جانب عدم توفر مادة المازوت اللازمة لتشغيل المولدات، إضافة إلى عشوائية التربية بالقطاع الخاص، وعدم الالتزام برخص المداجن: /فروج- بياض- أمات/، ما يؤثر سلباً على أسعار منتجات الدواجن، خاصة أن أسعار الصيصان تدنت إلى الحضيض وأتلفت كميات كبيرة منها.

واقترح صهيوني دعم المؤسسة بمنح: /سلف- قروض/ مالية بغض النظر عن مديونية المؤسسة السابقة لوزارة المالية بهدف تأمين مستلزمات الإنتاج الضرورية، واستمرار العملية الإنتاجية، والعمل على رفع قيمة الشراء المباشر لمديري المنشآت، بما يتناسب مع تطور أسعار مستلزمات الإنتاج، وخاصة المواد العلفية، وتكليف مؤسسة التجارة الخارجية بالإعلان عن حاجتها من مادتي الذرة الصفراء وكسبة فول الصويا لصالح المؤسسة العامة للأعلاف بما يضمن استمرار الدورات الإنتاجية للدواجن بالقطر، وإعطاء الأولوية في بيع المواد العلفية لمنشآت الدواجن، وتخفيض وإلغاء بعض الرسوم والضرائب الجمركية على مادتي الذرة الصفراء وكسبة فول الصويا المستوردة، بما يساهم في خفض كلفة المواد العلفية، والعمل على إدخال زراعة مادتي الذرة الصفراء وكسبة فول الصويا بالمناطق الشرقية ضمن الخطة الزراعية للموسم القادم، مع تجهيز المجففات اللازمة لتخزين مادة الذرة الصفراء المحلية، والعمل على تنفيذ الإجراءات التي وردت ضمن المصفوفة الخاصة بتطوير قطاع الدواجن، والتي اعتمدت من قبل رئاسة مجلس الوزراء بموجب الكتاب رقم 6605/1 تاريخ 4/5/2020 لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لاستيراد قطعان أمات البياض لصالح منشآت المؤسسة العامة للدواجن، والتي ستساهم في تأمين صيصان البياض للمربين بالقطاع العام والخاص في الفترة القادمة.