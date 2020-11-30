منتخبنا الوطني ينعش حظوظه في بلوغ كأس آسيا بالفوز على إيران

دمشق – البعث

حقق منتخبنا الوطني لكرة السلة فوزاً هاماً على نظيره الإيراني بنتيجة 77 / 70 في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا التي ستقام العام القادم.

منتخبنا قدم مباراة للذكرى واستطاع التفوق على خبرة الإيرانيين الذين يستعدون لخوض الأولمبياد في الصيف المقبل، وذلك بفضل التصميم والرغبة في تعويض الخسارة غير المستحقة التي مني بها أمام قطر يوم السبت الماضي، حيث تمكن لاعبونا من تصحيح الكثير من الأخطاء، وخاصة في النواحي الدفاعية مع السرعة في الهجمات والتوفيق من خارج القوس لتكون النتيجة كما يحب ويشتهي عشاق سلتنا.

الأشواط الأربعة في المباراة شهدت تكافؤاً كبيراً لينتهي الربع الأول بالتعادل بنتيجة 21 / 21، واستمر الوضع ذاته في الربع الثاني الذي انتهى لمصلحة الإيرانيين بنتيجة 42 / 40، قبل أن ينتفض منتخبنا عبر سلات الجابي وكيل وجليلاتي في الربع الثالث ويحسمه لمصلحته بنتيجة 58 / 55. وفي الربع الأخير، تواصل تألق لاعبينا مع تسيير جيد للدقائق الحاسمة من كادرنا الفني لتنهي المباراة بفوز مستحق أنعش حظوظ منتخبنا في بلوغ النهائيات القارية، حيث رفع رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني خلف منتخب إيران صاحب النقاط السبع بانتظار نتيجة مباراة قطر والسعودية التي ستقام لاحقا.