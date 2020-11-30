وفد حكومي يستمع لمطالب أهالي السويداء

السويداء- رفعت الديك

قدمت محافظة السويداء جملة من المطالب للجنة الوزارية المعنية بتتبع مشاريع المحافظة، أهمها مشروع إرواء الريف الشرقي للمحافظة، وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وزيادة مخصصات مازوت التدفئة، والإسراع ببناء كليات فرع الجامعة، وطالب الحضور خلال اجتماع موسع في مبنى المحافظة بضرورة استئناف العمل في تنفيذ الأعمال المتوقفة بمحطة تحويل المشنف، والمنطقة الصناعية بأم الزيتون، وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وزيادة طلبات المحافظة من مادتي الغاز والمازوت لأغراض التدفئة، والإسراع في تنفيذ مشتل إنتاج الغراس الزراعية المثمرة في قرية العفينة، وتنفيذ بئر في منطقة العين، وآخر في منطقة زهر الجبل، وتقديم الدعم اللازم لاستكمال تنفيذ سوق الهال بالسويداء، وتنفيذ خطين رئيسيين للصرف الصحي شمال وجنوب المدينة على حساب المنظمات الدولية المانحة، وتنفيذ طرق ضمن أعمال البنية التحتية للوحدات الإدارية، وتأهيل منظومة البنية التحتية الأساسية في القرى المحررة من الإرهاب .

وطالب الحضور بضرورة الإسراع بتنفيذ مشروع إرواء القرى الشرقية والشمالية الشرقية في المحافظة الذي يؤمن الوارد المائي لـ 37 قرية، وحفر آبار شقا وكناكر ولاهثة، وتوريد 6 روافع جهد باستطاعة 120 ك.ف لتأمين التغذية الكهربائية لتجمع آبار الدياثة بكلفة 248 مليون ليرة، والإسراع باستكمال الآبار المتبقية البالغ عددها 18 بئراً من أصل 110 آبار لأغراض التنمية الزراعية، وتنفيذ 10 آبار جديدة، ومن المطالب التي تم تقديمها العمل لدى الجهات المعنية لإخلاء بيت أسمهان من قبل الجهة الشاغلة، وتسليمه لمديرية السياحة في السويداء، وتنفيذ قرية ثقافية وسياحية في محافظة السويداء، والإسراع بإنجاز مشروع الكوم للاتصالات.

وشددت المداخلات على ضرورة البدء ببناء المقرات الدائمة لكليات فرع جامعة دمشق بالسويداء، علماً أن الدراسات والمخصصات جاهزة لهذه الغاية، وإحداث كليات للسياحة والرياضة، ومعهد عال للموسيقا والفنون المسرحية، وصرف التعويضات المناسبة للكوادر الصحية العاملة في التصدي لفيروس كورونا في مديرية صحة السويداء، وإعادة النظر بالاستجرار المركزي للمستلزمات الطبية، وإعادة العمل بتنفيذ مشروع معمل تاميكو، ودعم مجلس المدينة.

وأكدت المداخلات على رفد مشروع تطوير المنطقة الجنوبية بالآليات الثقيلة ليتمكن من متابعة استصلاح الأراضي القابلة للزراعة التي تصل إلى ٣٤ ألف هكتار، ورفده بالأيدي العاملة اللازمة، مع أهمية مكافحة الفساد، وضبط الأسعار، وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، ومحاسبة المتلاعبين بقوت الشعب.

رئيس اللجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ مشاريع محافظة السويداء وزير الاتصالات والتقانة المهندس اياد الخطيب أشار إلى الجهود التي تبذلها الدولة في مجال تأمين الخدمات الأساسية للمواطنين، وخاصة تأمين المواد المدعومة، مؤكداً السعي لحل مشاكل المحافظة، ومتابعة كل ما تم طرحه خلال الاجتماع، لافتاً إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارة الموارد المائية للإقلاع بمشروع إرواء المنطقتين الشرقية والشمالية الشرقية في المحافظة، والعمل للحظ تنفيذ خطي الصرف الشمالي والجنوبي لمدينة السويداء من قبل المنظمات المانحة، وأبدى الخطيب ارتياحه لنسب تنفيذ المشاريع الخدمية بالسويداء، مؤكداً أن متطلبات العمل الخدمي كبيرة، وعلينا أن نسعى لتحقيق الأولويات منها، وهم الحكومة هو تحسين الوضع المعيشي للمواطن، وتأمين مستلزماته الضرورية، وعند اعتماد الموازنة للعام القادم سنبدأ بالإعلان عن تنفيذ المشاريع بأيد وخبرات وطنية.

وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوح أشارت إلى أن الثقافة هي رافعة للاقتصاد الوطني وليست عبئاً عليه، مؤكدة على إقامة فعاليات ثقافية نوعية في المدن الأثرية، ودعت لتأمين موقع مناسب من قبل المحافظة لإحداث فرع للمعهد العالي للفنون المسرحية في السويداء.

بدوره وزير السياحة محمد رامي مارتيني أشار إلى ضرورة الاعتماد على السياحة الشعبية والبيئية في المحافظة لامتلاكها مقومات ذلك، والاهتمام بمنطقة ظهر الجبل باعتبارها منطقة تطوير سياحي، والبحث عن موقع مناسب في محيط سد الروم بمنطقة ظهر الجبل لإقامة متنزه شعبي فيه.