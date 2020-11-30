4 آلاف طن منحة بذار القمح منها 700 طن للرقة

الرقة- حمود العجاج

أكد مدير مشاريع التنمية الريفية في وزارة الزراعة المهندس الزراعي عبد الكافي خلف أن الوزارة وبالتعاون مع منظمة الفاو للأغذية والزراعة، قدمت للفلاحين والمنتجين في محافظات: الرقة والحسكة ودير الزور وحلب 4000 طن من بذار القمح المغربل والمحسن مجاناً وزع بمعدل 200 كيلوغرام لكل أسرة، حيث شملت منحة البذار 6000 أسرة في محافظة الحسكة بكمية 1200 طن، و1400 طن من بذار القمح لـ 7000 أسرة في محافظة حلب، و3500 أسرة في كل من الرقة (الريف المحرر) بكمية إجمالية 700 طن، و700 طن أيضاً للأسر المستحقة في دير الزور، لافتاً إلى أن الأسر المستفيدة تخضع لروائز، منها أن تكون لدى الأسرة المستفيدة حيازة زراعية يمكن زراعتها بالقمح، وأن تكون ممن فقدت المعيل، وكذلك تشجيع الشباب على الاستثمار الزراعي، وأضاف مدير مشاريع التنمية الريفية بأن موضوع زراعة القمح يلقى كل الاهتمام من وزارة الزراعة، ومتابعة يومية من وزير الزراعة، لأن هذا العام كما هو معروف هو عام القمح، ورؤية وزارة الزراعة تتضمن زراعة كافة المساحات الممكنة بالقمح، وتذليل كافة الصعوبات التي تعترض ذلك من خلال توفير مستلزمات الإنتاج، والمساعدة في تأمين الجرارات للحراثة، معتبراً أن هذا يشكّل أكبر رد على ما يسمى قانون قيصر والعقوبات القسرية.

من جهته أكد مصدر في مديرية الزراعة بالرقة أن المساحة المخططة لزراعة القمح المروي في محافظة الرقة بشكل عام 179000 ألف هكتار، منها 18 ألف هكتار في الريف المحرر، و62 ألف هكتار للقمح البعل، و365 ألف هكتار للشعير البعل، و8000 هكتار للشعير المروي، أما المساحات المخطط زراعتها بالقمح البعل فتمت زراعتها بالكامل، كما أن زراعة القمح المروي متواصلة وتستمر حتى موعد انتهاء زراعة القمح.